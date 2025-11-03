Mitre y Parapetí terminó por falta de ambulancia

Malestar y mucha bronca causó en Club Mitre la decisión del árbitro Roberto Villegas de suspender el partido por falta de ambulancia cuando vencía a Deportivo Parapetí por 1 a 0. El encuentro correspondiente a la tercera fecha del Regional se jugaba en el estadio de Club Unión.

Cuando el reloj marcaba los 29 minutos, el juez decidió no esperar más, ya que la ambulancia tuvo que salir por un llamado "pasaron solamente 16 minutos de espera", destacaron desde la entidad de Calilegua "cuando pita el final, cinco minutos más tarde regresa la ambulancia", manifestaron.

Hasta el momento de la suspensión, Mitre de Calilegua ganaba 1 a 0 con gol de Martín Espinoza a los 5 minutos del primer tiempo. Una suspensión que generó malestar y descontento entre los jugadores, dirigentes y el público, ya que si bien no estuvo la ambulancia se encontró una médica de turno que estuvo abocada al encuentro, aunque el juez exigió la presencia de una ambulancia para continuar.

Desde el entorno de Mitre expresaron su bronca e indignación por lo ocurrido, señalando y recordaron que en situaciones similares, como en un reciente partido en San Pedro "el árbitro no suspendió el juego pese a una espera prolongada".

Ahora habrá que esperar que decide el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de Fútbol.

Goleada de Talleres

TALLERES | VENCIÓ A RACING DE OJO DE AGUA ANOCHE.

Un tiempo le alcanzó al “expreso” para despachar a la “academia” de la Liga Puneña y seguir por la buena senda, ya que hasta el momento marcha como puntero absoluto con puntaje ideal producto de tres presentaciones e igual cantidad de triunfos. Maki Salces abrió la cuenta, el debutante Diego Magno puso el segundo y Rafael Ríos sentenció la goleada, todo durante la primera mitad.

Previo al partido, la dirigencia encabezada por José Luis Benedetto, Presidente de Talleres, acompañado por Caros Sadir, gobernador de la provincia, dejó inaugurada la nueva iluminación del “Plinio Zabala”.

En el otro encuentro desarrollado anoche, Atlético San Pedro se impuso ante Defensores de Yuto por 4 a 2 en atractivo duelo. Las acciones en el estadio “Visera de Cemento” fueron controladas por Augusto Cardozo. El “millonario” tuvo una primera parte contundente, con Valenzuela, Barco, González, por lo que se fueron al descanso ganando 3 a 1, había descontado Parada. En el complemento fue de ida y vuelta, a los 3 minutos descontó otra vez la “naranja mecánica” con Chitay, sin embargo Díaz puso cifras definitivas.

Monterrico Sur es puntero

Ayer Monterrico Sur se subió a la punta de su grupo luego de vencer a Sportivo Rivadavia 4 a 3. El encuentro se desarrolló en el estadio “Antonio Berruezo” y fue controlado por Rolando Serapio. Fue un partido cambiante, pero atractivo, con muchos goles, errores de ambos lados, y en los 90 minutos los “sureños” terminaron festejando las tres unidades que le permite llegar a la cima de la zona compartiendo con Altos Hornos Zapla con 6 unidades cada uno, quedando todo parejo entre los equipos.