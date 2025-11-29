32°
29 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Piquete
Fundación “Música con Alas”
Copa Libertadores
Rosalía
mantecol
La Boca
educación
El Piquete
Fundación “Música con Alas”
Copa Libertadores
Rosalía
mantecol
La Boca
educación

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Educación

Palpalá fue sede del I Congreso Regional de Articulación Educativa

El viernes 28 de noviembre, en la Escuela N°144 "Víctor Mercante" de Palpalá, se desarrolló el I Congreso Regional de Articulación “Gestionar la articulación desde la oportunidad. El diseño flexible en aulas heterogéneas”.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 20:13

Docentes y directivos de Educación Inicial y Primaria participaron de una jornada de formación e intercambio para fortalecer la continuidad pedagógica, garantizar una transición efectiva entre niveles y asegurar la continuidad de sus trayectorias escolares.

La propuesta impulsada por el Ministerio de Educación de la provincia, contó con la presencia de la directora de Educación Primaria Griselda Arancibia y docentes de todas las escuelas del departamento de Palpalá.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en el salón principal de la institución, con exposiciones generales y conversatorios, y en las aulas, donde los participantes trabajaron en comisiones, favoreciendo el intercambio directo y la reflexión situada.

Además, se dispusieron stands y espacios de muestras pedagógicas, que pusieron en valor el trabajo colaborativo de la comunidad educativa.

Uno de los momentos más relevantes fue el conversatorio “Gestionar la articulación desde la oportunidad”, a cargo de la magíster Annie Hoppich, y los talleres temáticos que abordaron desde la alfabetización inicial y la evaluación de trayectorias hasta la participación de las familias y la gestión directiva.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD