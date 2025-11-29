Mantecol en peligro por bajas ventas

La empresa alimenticia Georgalos, dueña de marcas emblemáticas como Mantecol y Palitos de la Selva, suspendió personal en su planta de Victoria, Buenos Aires, generando preocupación por la estabilidad laboral en plena antesala de las fiestas de fin de año.

La compañía oficializó un esquema de suspensiones alternadas por tres meses que afecta a la totalidad de sus 600 operarios. La empresa justificó la decisión alegando la caída en el nivel de ventas y la creciente competencia de productos brasileños que desplazan la producción local.

El recorte salarial

El plan de rotación implica que el personal percibirá entre el 75% y el 80% de su ingreso habitual durante el tiempo de suspensión, lo que representa un recorte salarial de hasta el 25%. Aunque Georgalos se comprometió a no realizar despidos, los trabajadores convocaron movilizaciones en rechazo a lo que consideran un "ataque a los salarios".

La paradoja del plan de US$ 100 millones

El conflicto gremial contrasta con la ambiciosa estrategia global de la compañía. Georgalos retomó recientemente su plan de expansión que apunta a obtener US$ 100 millones en los próximos años a través de diferentes alternativas de fondeo (endeudamiento, alianzas o apertura a la bolsa).vjQkRQ

El objetivo de este plan es la regionalización de la marca (enfocándose en el Pacto Andino y el Cono Sur) y la modernización de sus plantas locales para competir precisamente con el ingreso creciente de productos importados. La empresa busca "ajustar las cuentas puertas adentro" mientras intenta financiarse para dar el salto al mercado internacional.