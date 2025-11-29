Palpalá fue sede del I Congreso Regional de Articulación Educativa

Docentes y directivos de Educación Inicial y Primaria participaron de una jornada de formación e intercambio para fortalecer la continuidad pedagógica, garantizar una transición efectiva entre niveles y asegurar la continuidad de sus trayectorias escolares.

La propuesta impulsada por el Ministerio de Educación de la provincia, contó con la presencia de la directora de Educación Primaria Griselda Arancibia y docentes de todas las escuelas del departamento de Palpalá.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en el salón principal de la institución, con exposiciones generales y conversatorios, y en las aulas, donde los participantes trabajaron en comisiones, favoreciendo el intercambio directo y la reflexión situada.

Además, se dispusieron stands y espacios de muestras pedagógicas, que pusieron en valor el trabajo colaborativo de la comunidad educativa.

Uno de los momentos más relevantes fue el conversatorio “Gestionar la articulación desde la oportunidad”, a cargo de la magíster Annie Hoppich, y los talleres temáticos que abordaron desde la alfabetización inicial y la evaluación de trayectorias hasta la participación de las familias y la gestión directiva.