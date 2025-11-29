32°
Copa Libertadores 2025

Flamengo derrotó a Palmeiras y es el campeón de la Libertadores 2025

Con un frentazo goleador de Danilo, el Mengao se impuso por 1-0 en la definición en Lima y levantó la cuarta Copa de su historia.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 20:19

Flamengo conquistó este sábado la edición 66 de la Copa Libertadores al derrotar a Palmeiras por 0-1 en el estadio Monumental de Lima con un gol de cabeza de Danilo tras un córner impulsado por el creativo uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El gol surgió a los 67 minutos de un partido que hasta entonces ya controlaba Flamengo, el conjunto rojinegro más popular de Brasil y que hoy ha conquistado su cuarto título de Copa Libertadores.

Con las ediciones de 1981, 2019, 2022 y la de este año, el Fla se convierte en el conjunto brasileño que más títulos atesora de la Libertadores.

Palmeiras, su rival de hoy, también buscaba el mismo logro tras dominar las ediciones de 1999, 2020 y 2021.

Temas de la nota

