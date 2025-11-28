Presentaron informe de Indicadores Industriales

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (FCE - Unju) y la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) realizaron la presentación del Primer Informe de Indicadores Industriales de Jujuy, un documento que ofrece un panorama actualizado sobre empleo, salarios, empresas y evolución productiva provincial. El empleo fue más fuerte en el sector minero, dentro del sector industrial.

Participaron representantes de la UIJ encabezados por su presidente, Federico Gatti, junto a Ricardo Sánchez Riera; y por parte de la Cámara Minera de Jujuy, su secretario Nilo Carrión y su gerente Rubén Agüero. También estuvo presente Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicación de Exar, entre otros. Encabezaron la actividad el decano de la FCE, Javier Martínez y el secretario de Extensión, Jaime Iber Alfaro Aliaga.

Finalizada la presentación, Gatti explicó que este primer informe analiza la evolución del mercado laboral, salarios, presencia femenina en la actividad y cantidad de empresas entre 2015 y 2024, a partir de fuentes públicas. Adelantó que ya se trabaja en un segundo estudio centrado en exportaciones del sector minero e industrial, y un tercer documento previsto para mediados del próximo año sobre el peso del sector privado en la economía provincial, que incluirá datos de inversión, masa salarial y tributos aportados.

Destacó la relevancia de contar con un análisis sistemático elaborado junto a la Universidad y planteó la necesidad de ampliar la participación de otros sectores económicos. Valoró la presencia del representante de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso.

FEDERICO GATTI, UIJ

Sobre la situación actual, Gatti explicó que uno de los primeros datos que emergen es la caída del poder adquisitivo y del consumo, un fenómeno que golpea especialmente a las empresas vinculadas al consumo masivo. "No vemos todavía una recuperación real", afirmó y destacó que generar condiciones para promover empleo y acompañar con mejoras salariales basadas no solo en la inflación sino también en la productividad, puede ayudar a sostener la actividad.

También se refirió a las cargas administrativas y tributarias que recaen sobre las empresas, especialmente en comercios y estimó que es fundamental avanzar en la simplificación de habilitaciones, tasas municipales e impuestos, por lo que valoró los esfuerzos provinciales de digitalización y modernización del Estado. "Esta información nos permite tener una base sólida y jujeña, hecha por la Universidad Nacional de Jujuy, que ayuda a dimensionar de manera real el peso de la economía local", dijo.

Sostuvo que reflejará "cuánta plata se acredita en las cuentas sueldo de nuestros empleados en la provincia de Jujuy, cuánto invertimos las empresas de Jujuy, en contratista de Jujuy, con lo cual es plata que queda invertida en la provincia", dijo. Dijo que incluirá cuánto tributan las empresas de Jujuy al fisco nacional, cuánto viene por compensación en la provincia, y cuánto se paga de tasas, datos hoy no están sistematizados y que serán relevantes para la toma de decisiones públicas y privadas.

Explicó que entre 2015 y 2024 hubo una generación neta de empleo en la industria y un crecimiento aún mayor en la minería; y que los salarios del sector formal superaron la inflación acumulada del período y se observa un incremento sostenido en la incorporación de mujeres, especialmente en minería.

Por su parte, el decano de Ciencias Económicas, Javier Martínez sostuvo que el informe permite analizar casi una década de evolución en empleo, salarios, género y poder adquisitivo, a la vez que pone en perspectiva la situación de Jujuy respecto al resto del país. Explicó que aunque la industria local muestra menor dinamismo en comparación con otras regiones, la minería jujeña "ha tenido un crecimiento muy marcado", con el impulso del litio y nuevos proyectos próximos a iniciar actividades.

Martínez destacó además el valor que tendrá el informe para que accedan estudiantes y docentes para su formación, y además la importancia de que la sociedad cuente con información precisa para evaluar políticas públicas.

Mientras la licenciada Maribel Gudiño, autora del informe junto a su par Laura Cozzi, explicó que el objetivo fue construir un indicador que permita monitorear la actividad industrial y minera, complementado con informes sectoriales periódicos. "En términos generales hemos observado datos bastante positivos para la industria, para la minería, hemos visto un crecimiento en la participación laboral femenina, un crecimiento en la cantidad de empresas activas para ambos sectores", dijo.

Para cada uno de los análisis contemplaron la información de la industria y la minería de Jujuy con respecto al total, ya sea de empresas o de empleo, con respecto al total a nivel nacional también para hacer una comparación. "Tanto minería como industria han tenido resultados positivos en términos de empleo. Cuando se comienza a analizar a la profundidad cada dato sí hay otras variaciones, pero esa información la tiene la Unión Industrial que una vez que ellos decidan se va a publicar en general", explicó.

Adelantó que en diciembre se presentará el Indicador Provincial de la Estructura Jujeña (Ipejuy), elaborado en base a encuestas a empresas de la Unión Industrial, para ofrecer información directa del sector productivo. "Ese indicador nos va a permitir monitorear realmente el estado de la industria y la minería. Desde las fuentes de las empresas", afirmó.

Crecimiento disímil

En Jujuy, la tasa de actividad ascendió del 41,7% en 2016 al 44,9% en 2019, se contrajo hasta el 40,5% en 2020 por la pandemia de Covid 19. Desde 2021 registró una recuperación y en 2025 llega a tasa del 48,7%. Al comparar con el NOA, en 2019 Jujuy se ubicaba por debajo del promedio regional y a partir de 2021, supera de manera sostenida valores del NOA, o sea mayor participación en el mercado laboral. Entre 2015 y 2024 mientras el empleo industrial provincial se contrajo 12%, la minería creció el 52% en ocupación registrada impulsada en gran parte por el litio.

En 2024 el salario nominal promedio en minería alcanzó los $2.831.795 frente a el $1.110.518 en industria. Ajustado por inflación, el salario real minero subió un 39% desde 2015 y en la industria cayó 27%. La minería tuvo avances, el empleo femenino creció 236% en la década, aunque sigue siendo predominantemente el masculino. La industria registró caída del 14% en empleo masculino y 20% de aumento en el femenino. Jujuy superó en 2025 la tasa nacional de actividad laboral, 48,7% vs 48,2%.