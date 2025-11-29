32°
Ángela Torres se largó a llorar tras cantar en vivo con Rosalía: “Es el momento más lindo de mi vida”

Las artistas hicieron un dúo al aire de “Nadie dice nada” y emocionaron a todos los presentes.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 13:11

Rosalía pasó por Nadie dice nada (Luzu TV) y protagonizó un tierno momento con Ángela Torres cuando cantaron juntas “La Perla”, uno de los temas más sobresalientes de Lux, su último álbum.

Tras ese momento especial en vivo, Rosalía celebró el talento de Torres. “Ella armonizó y devoró”, exclamó con sorpresa luego de cantar junto a la argentina. Después de haber cumplido uno de sus sueños, Angelita se largó a llorar de emoción. “Gracias, me acabás de regalar el momento más lindo de mi vida”, le dijo a su ídola.

Acto seguido, la ex de Rusherking se sintió en confianza con su colega y disparó: “Sos tan linda, te amo. ¿Querés ser mi novia?“. Ante la propuesta, Rosalía reaccionó con risas y sorpresa. Y la sobrina de Diego Torres, bromeó: “¿Cuánto tiempo te vas a quedar?“.

 

