Agua Potable

Corte programado de agua en Fraile Pintado este sábado

 El servicio se interrumpirá en tres barrios de 17 a 20.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 10:02

Agua Potable de Jujuy informó a la comunidad de Fraile Pintado sobre una interrupción programada del servicio de agua potable para este sábado 29 de noviembre. La medida es necesaria para realizar trabajos de reparación en la válvula principal de la red.

El corte se llevará a cabo en un horario específico, desde las 17 hasta las 20, aproximadamente, con el objetivo de minimizar las molestias en los hogares.

Los barrios afectados por esta interrupción serán:

  • Bajo la Ruta Nacional 34

  • 10 Hectáreas

  • Municipal

La empresa solicitó a los usuarios de estas zonas que tomen las previsiones necesarias, almacenando una cantidad suficiente de agua para cubrir sus necesidades durante el período de interrupción.

Desde Agua Potable de Jujuy se extendió una disculpa a la comunidad por las molestias que esta obra de mantenimiento esencial pueda ocasionar, asegurando que los trabajos se realizarán en el menor tiempo posible para restablecer el servicio con normalidad.

