Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 años y de tener dos hijos con ella

Un hombre de 59 años fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de haber abusado sexualmente de su hija durante casi tres décadas y de tener dos hijos fruto de esos abusos. La captura se produjo tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).



Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima, una mujer que actualmente tiene 35 años, quien relató haber sufrido abusos desde los seis años mientras vivía junto a su familia en una vivienda en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Además, tuvo dos hijos con su propio padre, situación que se mantuvo oculta durante años por el silencio del entorno familiar.

Según el reporte policial, la víctima pudo realizar la denuncia tras iniciar una relación sentimental y confiarle lo ocurrido a su actual pareja, lo que motivó que tomara impulso y acudiera a la Justicia.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, que conduce el juez Nicolás Ceballos.



La Justicia libró un un pedido de captura nacional para el acusado por el delito de abuso sexual agravado. Y le encomendó la tarea de localizarlo a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Tras analizar toda la información reunida durante la investigación, los detectives llegaron al dato de que el sospechosos se encontraba residiendo en un domicilio de la ciudad entrerriana de San José.

Con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón de Entre Ríos -dirigido por el juez Jesús David Alexis Penayo-, los federales llevaron a cabo tareas de campo en la vivienda señalada hasta que observaron al sospechoso salir del lugar.

Así, lo detuvieron sobre la vía pública, cuando caminaba por la calle 17 de agosto al 2800. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Otros casos de abusos intrafamiliares

En los últimos días, también fueron noticia dos episodios de abuso intrafamiliar en distintas provincias del país. En Santiago del Estero, un joven de 22 años fue arrestado bajo la acusación de haber violado y embarazado a su prima de 13 años.

El caso salió a la luz gracias a la intervención de una docente de la escuela primaria a la que asistía la víctima. La maestra detectó que la alumna presentaba cambios notables en la conducta, como retraimiento, episodios de llanto y aislamiento de sus compañeros. Ante sus preguntas, la adolescente reveló que se había sometido a un test y que cursaba un embarazo avanzado.

Tras la revelación, la madre de la menor fue notificada y llevó a su hija a un centro sanitario, donde le realizaron una ecografía y confirmaron que la gestación era de casi seis meses. La familia se presentó luego en la comisaría para ampliar la denuncia. Allí la víctima relató con detalles el abuso, que fue cometido en el domicilio del primo, según consignó Nuevo Diario Web.

El imputado fue detenido por personal policial mientras dormía en su casa de La Banda.

Por otra parte, en Córdoba, la Justicia condenó a 10 años de prisión efectiva a un hombre de 32 años por abuso sexual con acceso carnal reiterado en perjuicio de dos menores de edad de su propio entorno familiar.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa María. El acusado, un cuidador de caballos identificado por las iniciales F.G., vivía en una localidad rural cercana.

Durante el juicio, el tribunal tomó en cuenta las pruebas reunidas por magistrados, peritos y testigos, además de los informes psicológicos y médicos incorporados al expediente, que reconstruyeron la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas.

De acuerdo a El Doce TV, la vinculación familiar fue un dato central en el veredicto, que determinó el cumplimiento total de la pena bajo régimen carcelario.