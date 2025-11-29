Exitoso primer encuentro se celebró en Humahuaca

HUMAHUACA (Corresponsal).- Se desarrolló días atrás, el primer encuentro de asadores, vinos de altura y cerveza artesanal, donde vecinos humahuaqueños y visitantes pudieron degustar asado a la cancana y los diferentes sabores de las cervezas y vinos artesanales de la región, también lograron mostrar y vender estos productos a los turistas que recorrieron el predio sobre avenida Belgrano armado especialmente para esta ocasión.

GASTRONOMÍA ARTESANAL

Esta fue la primera experiencia y que obtuvo muy buena repercusión no solamente con los locales sino también el movimiento del turismo para disfrutar algo diferente. El secretario de Turismo Alexis Bolívar, expresó: "Estamos muy contentos porque hemos recibido el acompañamiento de la Asociación de Artesanos, la Asociación de Vitivinicultores, los cerveceros, del Concejo Deliberante, de la Universidad y de la Municipalidad, todo suma para impulsar la actividad turística, estamos avizorando un segundo encuentro para el mes de enero. Así que seguramente, los chicos se irán apropiando del espacio, del evento, para poder tener una alternativa más aquí en la ciudad".

También acompañaron músicos locales, quienes deleitaron a ritmos de coplas, folclore y rap.