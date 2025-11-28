En barrio Mariano Moreno, Festival “Juntos en Prevención

La comuna capitalina reprogramó el II Festival "Juntos en Prevención", que finalmente adelantará su inicio hoy a las 16, en el Multiespacio Mariano Moreno (calle Perú 1154).

El evento, de carácter totalmente gratuito, se realiza en el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH/Sida y contará con una variada propuesta artística y de sensibilización para toda la familia.

Entre los números más esperados se destaca la participación de la reconocida banda La Yugular (Reggae), que se presentará a las 18.40, aportando su música y mensaje a esta jornada dedicada a la prevención y la promoción de la salud.

El festival ofrecerá música en vivo, canto, grupos de danza y stands lúdicos-informativos. Además, el municipio invitó a los asistentes a vestir una prenda roja, símbolo internacional de apoyo en la lucha contra el VIH.

La actividad forma parte del programa "Tejiendo Vínculos", reafirmando el compromiso de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy con el trabajo territorial, la concientización y la participación comunitaria.

Marcha del Orgullo

Por otro lado, hoy a partir de las 16, en la plaza Belgrano comenzará la concentración para la 18º Marcha del Orgullo organizada por la Como Jujuy (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo).

Las consignas de este año son "por el respeto y la garantía plena de nuestros derechos, por políticas públicas que nos incluyan y protejan, por una vida libre de violencias y discriminación, por más espacios seguros, diversos y accesibles; y por el reconocimiento y la dignidad de todas nuestras identidades y expresiones. Porque nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestros deseos son parte de una historia de lucha y conquista colectiva. Por eso marchamos, para compartir, celebrar y exigir que todas nuestras vidas y libertades sean vividas con igualdad y dignidad". También el cupo laboral trans, y basta de discursos y crímenes de odio.

El recorrido será por calle Belgrano hasta Senador Pérez, después por Alvear hasta Necochea y finalmente por calle San Martín hasta regresar a la plaza Belgrano, de acuerdo a lo informado por los organizadores.