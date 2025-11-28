25°
29 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
LIGA PROFESIONAL
básquet
distinción
PRIMERA NACIONAL
regional
elecciones
tenis de mesa
Noche de los Museos
PALPALÁ
LIGA PROFESIONAL
básquet
distinción
PRIMERA NACIONAL
regional
elecciones
tenis de mesa
Noche de los Museos

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cultura

Noche de los Museos con protagonismo cultural

Se pudo disfrutar de conciertos, patios criollos y una bienvenida o guiados por las salas a cargo de personajes.

Eugenia Sueldo
Viernes, 28 de noviembre de 2025 22:48

El entusiasmo por darle brillo a las distintas actividades de la Noche de los Museos 2025 por parte de bailarines, músicos y artistas plásticos pudo más que las tórridas temperaturas que se continuaban registrando mucho después que se ocultara el sol. Así y todo lucieron sus trajes gauchescos, con poncho incluido, vestimenta oscura y hasta de época para realizar los guiados por distintas salas, como en el Centro de Interpretación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

El público no respondió en la cantidad de otras ediciones, en el caso de la capital, pero acompañó la gran variedad de propuestas culturales que se distribuyeron en más de una treintena de espacios.

Un remanso ideal por su ubicación al aire libre fueron los jardines del Complejo Cultural San Francisco donde la multicolor iluminación de la imagen de la Virgen ubicada en el centro fue el marco para la actuación del chelista Carlos Palacios y el ballet "Gotita de sol jujeño". También se pudo amenizar tomando algo en el Cafecito Franciscano o apreciando la muestra de los talleres; después de hacer el recorrido por el Museo de Arte Sacro.

En el Muro de las Batallas del Cabildo disfrutaron del repertorio elegido para el concierto final del programa de Coros y Orquestas. Y esta vez fue muy tranquilo el ingreso al museo.

Unos divertidos personajes, que emulaban encontrarse en medio de un vendaval, dieron la bienvenida en los ámbitos dependientes de la Secretaría de Cultura. Por ejemplo en el Caja donde se armó un patio criollo bien concurrido a partir de la música folclórica en vivo.

Mientras que el Museo "Jorge Mendoza" atrajo con música y las llamas intervenidas en la explanada de la exestación de trenes, invitando a apreciar las obras de los "Niños Pintores de Chucalezna".

A pocos metros, los estudiantes del Colegio Nº 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" personificaron a estatuas vivientes de la antigüedad y las áreas del museo estuvieron colmadas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD