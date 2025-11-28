30°
Obras Públicas
Noche de los Museos
Aguas Blancas
copa jujuy
Gendarmería Nacional
LIGA PROFESIONAL
Corte Suprema de Jujuy
veteranos
DEPORTE MUNICIPAL EN PALPALÁ
emprendedurismo
Tilcara

Descontento por puente y obras complementarias

Vecinos de Villa Florida pidieron que habiliten una salida.

Viernes, 28 de noviembre de 2025 00:00
A LA VERA DE LA RUTA NACIONAL 9 | VECINOS TILCAREÑOS PROTESTARON POR OBRAS.

Vecinos tilcareños, residentes en la avenida 17 de octubre, de Villa Florida, y de la prolongación hacia el norte, visibilizaron los problemas que les generan los trabajos en el puente nuevo y las obras complementarias que se ejecutan en la zona.

En ese marco exigieron una salida a la ruta 9 al mencionar que "un ingreso al puente y el paso a la continuidad o prolongación de la avenida paralela a la ruta están cortados por los guarda raíl colocados por Vialidad Nacional".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, un vecino, que es propietario del predio donde se construyó el puente, denunció irregularidades "en la aplicación y cumplimiento de la ley de expropiación".

Al expresar su desazón por la falta de respuestas, dijo que lo embargaba la sensación de que las autoridades locales y provinciales estaban improvisando y que no tenían "compromiso" con el bienestar de la comunidad.

Los vecinos siguen esperando una respuesta a sus pedidos.

 

