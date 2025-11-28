6° Encuentro Literario y arte de la Diversidad

Adhiriendo desde la expresión cultural a la marcha que mañana recorrerá las calles capitalinas por el respeto y la garantía plena de los derechos del colectivo Lgbtq+ en Jujuy, hoy se realizará el 6º Encuentro Literario y Artístico de la Diversidad y Disidencias. La cita es desde las 17, agradecen ser puntuales, en Bartolomé Gintonería (Alvear 1014, frente al Teatro Mitre).

"Si escribís, te gustan las letras, pintás, cantás o actuás y no te animas o no tenés un lugar donde mostrar tus trabajos, éste es tu espacio", invitó el organizador Orlando Martín. Quien acotó que será un "encuentro seguro para todes en el que compartiremos una tarde amena entre amigues para visibilizar nuestras expresiones artísticas y sentires".

Entre las actividades confirmadas figuran rondas de lecturas y sentires, el taller "Recorrido histórico de las marchas del orgullo en Argentina" a cargo de Orlando Martín, el taller "Concientización y prevención de VIH y otras ITS" que correrá por cuenta de Ramiro Tejeda, coordinador de la región NOA de AHF Argentina y Runas su alfabeto (futhark) y las Firmas rúnicas con Mary Montoya.

Mientras que Ariel Rezlan llevará adelante "El tarot y los sentires", la actriz Daniela Isasmendi protagonizará "En Vela" danza teatro unipersonal y una perfomance disidente a cargo del licenciado Gustavo Canana.

Durante la velada además habrá presentaciones de libros, editoriales, plástica, fotografías y propuestas artísticas varias.

NATY ZUCCÓN EN 2022

Se aclaró que también se puede asistir solamente y presenciar el encuentro, que es una actividad sin costo que tiene como lema "Vení y compartamos juntes nuestras historias y sentires".

Vale recordar que con la necesidad de visibilizar la literatura disidente jujeña, el encuentro se inició en la Fundación Ceres en barrio Las Rosas y luego pasó por la Casa de las Letras y la Facultad de Humanidades de la Unju.

Muestra pictórica

La artista visual Danna Chara inaugurará hoy, a las 19, la muestra pictórica "Las mujeres que me tejieron" en la Casa de las Letras (Belgrano 1327). Permanecerá en exposición hasta el 9 de diciembre. (Eugenia Sueldo)

Mañana parten desde la plaza

Mañana, a partir de las 16, en la plaza Belgrano comenzará la concentración para la 18º Marcha del Orgullo organizada por la Como Jujuy (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo). Las consignas 2025 son “por el respeto y la garantía plena de nuestros derechos, por políticas públicas que nos incluyan y protejan, por una vida libre de violencias y discriminación, por más espacios seguros, diversos y accesibles; y por el reconocimiento y la dignidad de todas nuestras identidades y expresiones”.

También el cupo laboral trans, basta de discursos y crímenes de odio. El recorrido será por calle Belgrano hasta Senador Pérez, después por Alvear hasta Necochea y finalmente por calle San Martín hasta regresar a la plaza Belgrano.