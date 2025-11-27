Preocupación sanitaria por el ingreso de frutas y hortalizas

El sector hortícola y frutícola de Jujuy atraviesa uno de los años más complejos por la falta de competitividad que dio lugar al ingreso de frutas y verduras de otros países y que afectan gravemente la rentabilidad y continuidad de muchos. José Luis Checa, productor y presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Jujuy dijo que el 2025 es "un año para el olvido" marcado por precios irrisorios, sobreoferta que no encontró demanda en un mercado deprimido y la competencia desleal de productos importados que en muchos casos, ingresan al país sin controles fitosanitarios ni documentación.

"La verdad que no fue un año fácil para nada. Yo creo que a todos los argentinos nos costó este 2025, pero a nosotros un poquito más porque dependemos del clima, del consumo, y este año hubo un bolsillo de consumidor ajustado", explicó Checa.

Expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sanitarias del ingreso descontrolado de frutas y hortalizas provenientes de países limítrofes y en algunos casos, de terceros países como Perú o Paraguay. La situación se agravó por una combinación de factores ya que, por un lado, el alto valor del dólar facilitó la entrada masiva de productos del exterior, y por otro el consumo interno bajó fuertemente. "Hubo un poco de sobreoferta de hortalizas en los primeros meses del año y para un mercado deprimido fue un cóctel que no funcionó", afirmó Checa.

El caso del tomate es emblemático ya que Jujuy tiene una región tomatera muy importante, que suele responder a la demanda en mercados de Buenos Aires y a la provincia. "El tomate no valió en todo el año", afirmó Checa y aseguró que productores de la región tuvieron cosechas que no cubrían los costos mínimos de recolección y transporte. "Hubo momentos que los tomates no tenían ningún precio en finca. Es como que los productores estuvieron tirando tomates porque no había ningún número que sirva para poder cargar a las plazas del país", afirmó.

Este escenario no sólo afectó los ingresos de los productores, sino que tuvo un efecto dominó en la economía regional. "Queda mucha gente en la calle, productores que quedan fundidos con deudas, y eso arrastra la economía regional, las agroquímicas, los comercios. Está todo atado de la mano", dijo

Pero más allá de lo económico, lo que genera mayor inquietud en el sector es la entrada ilegal de productos del exterior, en particular mangos y bananas, que ingresan sin cumplir con los protocolos fitosanitarios exigidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

"Estuvimos reunidos esta mañana (por el martes) en el Inta de Yuto con funcionarios del gobierno y de Senasa. La verdad que le estamos trabajando arduamente al tema de que está entrando mangos en forma ilegal, sin documentación, sin cuidado fitosanitario", explicó Checa.

Destacó que Jujuy es una región productiva "privilegiada" libre de numerosas plagas y enfermedades que sí afectan a países vecinos. "Nosotros no las tenemos, pero los países limítrofes sí. Así que tenemos que cuidar esa sanidad para llegar a la mesa de los jujeños con mercadería muy sana, sin agroquímicos, con un sabor especial", explicó. El ingreso de material vegetal sin control no solo pone en riesgo la producción local, sino que podría provocar la irrupción de plagas difíciles o imposibles de erradicar.

A pesar del panorama, Checa destacó que la zona aún mantiene ventajas comparativas. Actualmente se está cosechando banana en las localidades de Yuto, Fraile Pintado con frutos de alta calidad. "Y en 15 días, el 15 de diciembre, arrancamos con la producción de mangos de la zona, que son los mangos más ricos del planeta", aseguró.

MANGOS LOCALE SALDRAN EN 15 DIAS

Sin embargo, ironizó sobre la presencia en las calles de mangos importados, muchos de ellos en mal estado. "Hoy nosotros los mangos no los tenemos porque no empezamos en la zona. Así que cuando vemos un mango en la calle es porque es importado y carece de controles fitosanitarios. Da bronca que los jujeños, en vez de comer mango jujeño, tengan que consumir uno peruano, boliviano o brasileño que llega en malas condiciones. Después el consumidor piensa que el mango no está bueno, y la culpa no es del fruto, sino de la mala calidad de la importación", dijo.

Consideró que el constante desaliento en el sector productivo, y todo lo sucedido en el año con bajos precios en distintas producciones, puede llevar a que en el 2026 haya una reducción de la superficie cultivada. "Seguro que se va a disminuir la producción. Y después, en algún momento, nos va a faltar mercadería. Porque esto es así, hay momentos que sobra, y otros que falta", afirmó. Sin referirse se puede entender que termine afectando a consumidores por el precio al que llegan a comercializarse.

Mientras los productores jujeños siguen apostando por la calidad y la sanidad de sus cultivos debido a su mayor valor, preservando un ecosistema productivo sano, único que provee a mercados no solo de consumo local sino a contratemporada en otras provincias.

Sobre Corredor Bioceánico

TOMATE JUJEÑO NO TUVO PRECIO

En medio de la crisis, el sector productivo de Jujuy mira con expectativa la concreción del Corredor Bioceánico, una obra estratégica que podría abrir mercados en el norte de Chile e inclusive en Paraguay y Brasil y que está siendo apoyado por el gobierno provincial. Consultado al respecto, José Luis Checa, productor referente y presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Jujuy estimó que la iniciativa “va a ser positiva” pero consideró que debe ir acompañada de una política activa de promoción y apoyo estatal.

“Nosotros siempre insistimos en que el gobierno nos tiene que acompañar y dar la mano. Los países limítrofes no dejan que sus productores salgan solos al mundo, los acompañan, los protegen, les abren mercados. En este país parece que nunca hemos podido concretar fuertes exportaciones o abrir mercados.

Nos falta esa materia”, reflexionó. Sostuvo que en Argentina nunca han podido concretar fuertes exportaciones o abrir mercados, y estimó que es algo que nos falta en esa materia en el país.”Tenemos que pensar en venderle mercadería al resto del mundo, porque quizás es lo que se viene”, estimó esperanzado en que sea una oportunidad para los productores frutihortícolas de la provincia.