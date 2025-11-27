Apuap anunció un paro y exige reapertura de paritarias

EMILIANO SAAVEDRA

Los profesionales afiliados a la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) realizaron ayer una conferencia de prensa en su sede central para anunciar un paro con asistencia y retiro de los lugares de trabajo para este viernes, que concluirá con una concentración y posible "ruidazo" en plaza Belgrano, en reclamo de la inmediata reapertura de paritarias al Ejecutivo provincial.

La exposición estuvo encabezada por el secretario general, Nicolás Fernández, quien advirtió que la medida busca visibilizar la "enorme preocupación" del sector frente al anuncio oficial de un cronograma de pagos que, a juicio del gremio, anticipa un cierre unilateral de las negociaciones salariales hacia el 20 de noviembre, con liquidaciones que "incluso se proyectan más allá del Carnaval 2026". "Es imposible pensar en un cierre de paritarias para afrontar todo lo que implica el fin de año para cualquier trabajador", remarcó el dirigente.

En ese marco, Fernández sostuvo que el escenario económico muestra "dos caras de una misma moneda". Por un lado, un aumento significativo de los ingresos provinciales y, por el otro, salarios que no logran recomponer poder adquisitivo. Indicó que, según datos expuestos por el sindicato, de septiembre a octubre la Provincia habría recibido 11 mil millones de pesos adicionales por coparticipación; que entre enero y octubre los ingresos por esa vía crecieron 45,5% interanual; y que, mientras las paritarias del período solo alcanzaron un 24% de actualización, la recaudación provincial se habría incrementado en un 66%. "A esto deben sumarse los fondos de noviembre y diciembre, que históricamente son los meses de mayor ingreso", agregó.

Para el gremio, ese cuadro contrasta con la realidad de los meses más duros para las familias trabajadoras: posibles picos inflacionarios, mayores gastos por las fiestas, el cierre del año escolar y el inicio del ciclo lectivo. "Resulta inaceptable que se pretenda clausurar las paritarias en noviembre", sostuvo Fernández, al tiempo que reclamó "un cierre de año digno".

A partir de lo resuelto en asamblea, Apuap definió para este viernes un paro con asistencia y retiro de los puestos de trabajo, que derivará en una concentración en Plaza Belgrano y una medida de "visualización" para exigir una mesa de diálogo en diciembre.

Pedidos de audiencia

Por su parte, la secretaria gremial, Verónica Aramayo, informó que el sindicato presentó el noveno pedido de audiencia al gobernador Carlos Sadir desde que inició su gestión. "No fuimos escuchados. En un sistema republicano y democrático, las autoridades deben atender a una ciudadanía organizada que defiende derechos", afirmó. Además, señaló que el gremio lleva al gobernador una serie de reclamos vinculados a la crisis del sector profesional, junto con propuestas para superarla. "Es necesario que antes de que termine el año nos reciba como sector", subrayó.

En tanto, el secretario adjunto, José Cosentini, recordó que el último ofrecimiento salarial fue considerado "insuficiente" por la asamblea. "Nos preguntamos dónde está el superávit del que habló el gobernador. Solo pedimos que el salario de nuestro escalafón se acerque a la canasta básica y deje de ubicarnos en niveles de pobreza", afirmó.

Desde Apuap anticiparon que, de no obtener respuesta del Ejecutivo, profundizarán el plan de lucha y continuarán consultando a sus bases para definir nuevas acciones en defensa del salario y las condiciones de trabajo.