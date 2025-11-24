El turismo y el patrimonio en un conversatorio

En la plaza "9 de Julio" de Purmamarca el próximo miércoles desde las 14 hasta las 16 se realizará el VII Conversatorio en gestión del patrimonio y turismo de la Unju 2025.

La convocatoria se efectuó con la premisa de "preservar y salvaguardar el pasado, educar en el presente para proyectar el futuro entre tradiciones, artesanías, leyendas, tejidos, danzas, coplas, vicuñas, abejas y la ancestralidad de la chicha como expresiones patrimoniales vivas".

Podrán intervenir en el conversatorio estudiantes de turismo y carreras afines, alumnos del nivel medio, docentes de enseñanza de turismo y carreras afines, como también público en general interesado en el tema.

La propuesta responde al importante patrimonio existente en ese poblado y en la región declarada Patrimonio de la Humanidad, que posee expresiones culturales significativas, tradiciones ancestrales, un fuerte vínculo entre la cultura y la naturaleza.

En el mundo crece el impulso para que la conservación del patrimonio y el turismo sea más sostenible en vista a las exigencias que impulsa el cambio climático, la creciente urbanización y la percepción de una reducción de los recursos disponibles.

El conversatorio fomentará resiliencia entre las instituciones del patrimonio, profesionales, autoridades municipales y estudiantes para aprovechar las oportunidades existentes, comprender los complejos retos futuros y defender el desarrollo sostenible.