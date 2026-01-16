Los Cholos y su 10º título en Profesionales

Los Cholos son los campeones 2025 de la división B de la Liga de Profesionales de Fútbol y de esa forma llegaron a su décima copa para adelantar el carnaval 2026. Otra vez el equipo carnavalero ganando la final de campeones donde para llegar a la misma obtuvieron el Apertura 2025 triunfando en los 22 partidos jugados. Pero esta vez se enfrentaron por la final anual contra el duro Defensores del Norte, campeón del Clausura 2025.

El plantel campeón estuvo integrado por Juan Martín López, Patricio Alfonso, Guillermo Beller, Juan Martearena, Gonzalo Rondón, "Chita" Balderrama, Pablo Echenique, Enzo Paredes, "Jorgito" Beller, Gonzalo De La Colina, "Coco" Ortega, Oscar Beller, Gabriel Cruz, Ismael Echazú, Gonzalo Riquelme, Cristian Rozo, Octavio Figueroa y "Casio" Fernández. Mientras que el equipo rival venía de hacer un gran torneo festejando el segundo semestre con gran ritmo y era el favorito.

Fue un partido duro y trabajado por ambos equipos que no sufría grandes cambios hasta que el siempre vigente "Coco" Ortega puso el 1 a 0 y era todo algarabía y carnaval, la décima estaba en las manos "cholas" hasta que faltando 10' para el final llegó el gol de Defensores para el empate y todo se definía en los penales.

Las primeras ejecuciones eran perfectas hasta que el ejecutante "cholo" reventó el travesaño y Defensores acariciaba el título. Ya que tenía en su penal, no solo el título sino, en ser el primer equipo en ganarle una final a Los Cholos, pero fue cuando el penal se fue por arriba y la tanda se extendía al penal número 6.

Ahí fue cuando el arquero Juan Martín López Zampini, ocupó todo el arco y atajó el penal decisivo. Y en el último penal, si Gonzalo Riquelme convertía, la 10º quedaba en mano de Los Cholos. Y con un derechazo al lado del palo convirtió ante el esfuerzo del golero rival para el triunfo y una nueva copa. Aunque falta menos de un mes, Los Cholos iniciaron el carnaval en una tarde lluviosa con 300 espectadores que durante el partido volcaron su favoritismo por Defensores del Norte.

Sin embargo, Los Cholos volvieron a hacer historia siendo el primer equipo, en los 48 años de vida de la Liga de Profesionales que se consagró en 6 años consecutivos. Una campaña y un presente deportivo admirable para propios y extraños en la División B donde logró consolidarse como el equipo a vencer pero aún mantiene su nivel en cada torneo y eso lo motiva aún más a ganar.