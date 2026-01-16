Pasan los días de pretemporada para Gimnasia y empiezan la voces y las opiniones de esta preparación de cara al inicio de la Primera Nacional y al debut en los 32avos de Copa Argentina.

Uno de los jugadores "experimentados" que tomó la palabra fue Francisco Molina quien afrontará en este 2026 una nueva temporada en el "lobo".

"La verdad estamos haciendo una buena pretemporada con el cuerpo técnico, lo importante es que se mantuvo la base del año pasado, es prácticamente el equipo titular del año pasado y bueno eso significa que somos un equipo que nos conocemos", destacó el futbolista valorando la puesta punto y también considerando a los futbolistas que se quedaron de la temporada anterior.

En cuanto a las incorporaciones, el deportista mencionó: "Llegaron muchos refuerzos nuevos, hay que tratar que se acoplen al plantel y todos a la idea que quiere el técnico".

En referencia a los duelos del miércoles pasado ante los juveniles de la "T", el entrevistado manifestó: "Hicimos unos grandes partidos contra la reserva de Talleres".

Hablando sobre la metodología de juego Molina expresó: "Hay que tratar de captar la idea que quiere el entrenador Hernán Pellerano, la de ser un equipo corto, la de presionar bien arriba, la de ser un equipo bien ofensivo".

Por último, como meta casi inmediata, el exVilla Dálmine consideró: "Nuestro objetivo es Midland, el primer partido oficial en casa". Gimnasia debutará en la Primera Nacional 2026 el viernes 6 de febrero ante el equipo bonaerense. recientemente ascendido a la máxima categoría de ascenso.

Atlanta

Atlanta sigue sumando caras nuevas a su plantel. En esta oportunidad, el conjunto de Villa Crespo hizo oficial la contratación de Ignacio Rodríguez. Llega a préstamo desde Boca, por un año.

El uruguayo de 21 años sumó 20 titularidades y 6 goles en el elenco de Mataderos en la última temporada. Fue uno de los puntos altos de Chicago en la temporada. Ingresó en 8 de las 9 veces que fue suplente.

Formado en el "xeneize", Ignacio Rodríguez es la décima quinta incorporación para el equipo de Cristian Pellerano. Con un plantel renovado, Atlanta buscará ser protagonista nuevamente de la Primera Nacional.