Una nueva propuesta enoturística sobre rieles

El Tren Solar de la Quebrada suma este 2026 una propuesta innovadora y de alto valor para el turismo jujeño: "El Tren del Vino", un recorrido temático que integra el paisaje, la cultura y la producción vitivinícola local y provincial, pensado para un público que busca experiencias gratas y de calidad.

Este nuevo producto nace a partir del trabajo conjunto con bodegas de la Ruta del Vino de la Quebrada y de distintos puntos de la provincia, y responde a una demanda creciente del mercado turístico, especialmente destinado al turismo regional e internacional. Desde países como Brasil manifestaron un interés concreto en este tipo de experiencias, donde el vino ocupa un lugar central como elemento cultural y de sentidos.

Esta nueva propuesta brindará una vivencia diferente a bordo del Tren Solar, combinando un viaje con uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino, con degustaciones, propuestas gastronómicas y acompañado por un guiado que invita a conocer el territorio, la historia del vino de altura y las particularidades que hacen único el suelo y el clima jujeños.

La experiencia está pensada para que el pasajero no solo consuma un producto, sino que comprenda el origen, la identidad y el valor del vino jujeño, explicado en primera persona, junto con un recorrido nutrido por los viñedos.

Mientras el tren avanza por la Quebrada de Humahuaca, el paisaje se convierte en parte activa del relato. Desde la estación Volcán, los pasajeros continúan el recorrido en transporte privado hacia bodegas de referencia de la provincia, como Kindgard y Amanecer Andino.

La visita incluye un recorrido por los viñedos y la bodega El Bayeh, con una explicación técnica del proceso de elaboración y una degustación de vinos seleccionados.

El Tren de la Quebrada funciona como la herramienta articuladora perfecta que conecta emprendimientos, saberes y paisajes, generando un impacto positivo en las comunidades.

La primera salida oficial del "Tren del Vino" está prevista para el 1 de febrero, y se perfila como uno de los lanzamientos más destacados de la temporada. Se trata de una propuesta que combina innovación, identidad y sustentabilidad, y que posiciona al Tren Solar no solo como un medio de transporte, sino como una plataforma de experiencias únicas en la provincia capaz de reinventarse e innovar adecuándose a las necesidades del turista contemporáneo.

Con este nuevo recorrido, Jujuy refuerza su lugar en el mapa del enoturismo argentino, sumando una alternativa original que invita a descubrir el vino desde una perspectiva diferente desde los rieles.