Libertador General San Martín

Corte programado de agua afectará a dos barrios de Libertador esta tarde

Será de 15 a 18 en los barrios Pomelar y Jardín, debido a una reparación urgente en el acueducto principal. 

Domingo, 23 de noviembre de 2025 11:11

Agua Potable de Jujuy informó que este domingo realizará un corte programado del servicio de agua potable que afectará a los barrios Pomelar y Jardín de la ciudad de Libertador General San Martín.

La interrupción del suministro es necesaria para realizar trabajos de reparación en un tramo del acueducto DN 150, ubicado en la calle 9 de Julio. Las tareas están programadas para realizarse en un lapso de tres horas, desde las 15 hasta las 18.

Frente a esta situación, la empresa de agua instó a los vecinos de los sectores mencionados a tomar las precauciones necesarias y almacenar una reserva de agua suficiente con anticipación para cubrir sus necesidades durante el horario establecido.

