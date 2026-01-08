26°
8 de Enero, Jujuy, Argentina
Abra Pampa

Intenso temporal de granizo en Abra Pampa

El fenómeno, tan breve como contundente, dejó postales impactantes.

Jueves, 08 de enero de 2026 17:42

Un intenso temporal de granizo sorprendió este jueves a la ciudad de Abra Pampa, cuando durante aproximadamente 15 minutos la capital de la Puna quedó completamente cubierta de blanco. La fuerte caída de hielo transformó calles y techos en un inesperado paisaje invernal, generando asombro entre vecinos y transeúntes.

El fenómeno, tan breve como contundente, dejó postales impactantes y volvió a poner en evidencia la intensidad de los eventos climáticos extremos que pueden registrarse en la región, incluso en cortos lapsos de tiempo.

