Intenso temporal de granizo en Abra Pampa

Un intenso temporal de granizo sorprendió este jueves a la ciudad de Abra Pampa, cuando durante aproximadamente 15 minutos la capital de la Puna quedó completamente cubierta de blanco. La fuerte caída de hielo transformó calles y techos en un inesperado paisaje invernal, generando asombro entre vecinos y transeúntes.

El fenómeno, tan breve como contundente, dejó postales impactantes y volvió a poner en evidencia la intensidad de los eventos climáticos extremos que pueden registrarse en la región, incluso en cortos lapsos de tiempo.