VII edición del Festival del Tamal: tradición, sabores y música

Este sábado, Villa Jardín de Reyes celebró la séptima edición del Festival y Concurso del Tamal Jujeño en la Delegación Municipal, en una jornada llena de música, sabores y tradición que reunió a familias, vecinos y turistas.

El evento contó con entrada libre y gratuita y ofreció una amplia variedad de puestos de comida regional, donde se pudieron degustar tamales, empanadas, humitas, dulces caseros y las clásicas buñoleras de El Carmen, que acompañaron la fiesta con sus preparaciones artesanales.

Un concurso para destacar el sabor

El plato fuerte del día fue el concurso que reunió a los mejores tamaleros de la zona. Diversos participantes presentaron sus recetas para competir por el codiciado título de “Campeón del Tamal Jujeño”, en una competencia que busca resaltar la calidad y la autenticidad de este plato emblemático de la gastronomía provincial.

En esta edición participaron nueve concursantes. La ganadora fue Rosalía Toconas, quien obtuvo el primer puesto con una receta familiar que destacó por su sabor y textura. También formaron parte del certamen Alfredo Cari, Petrona Zambrano, Asunción Fernández, Mirta Toconas, Sabina Yurquina, Marina Porco, Gertrudis Castillo y Elida Yugra, cada uno con su propia versión del tradicional tamal.

Música y danza para animar la jornada

El escenario principal se convirtió en un gran patio criollo con la presentación de grupos y ballets folclóricos. Actuaron Elsa Tapia, Los Hermanos Quiquiza, La Huella Folk, Tati Domínguez, Quebrancho y Changos del Chamamé, entre otros artistas, quienes brindaron un repertorio de chacareras, zambas y chamamés que animaron la tarde y convocaron al baile.