Incautan un arma blanca y detienen a dos hombres

Un procedimiento de prevención llevado a cabo por el Cuerpo de Infantería UR-2 de la Policía de la Provincia resultó en la detención de dos hombres y el secuestro de un arma blanca y otros elementos sospechosos. La intervención se desarrolló durante la tarde del martes 19 de noviembre en el Barrio Presidente Perón.

Según informaron las fuentes oficiales, el operativo se desplegó en el marco de los habituales patrullajes destinados a garantizar la seguridad en la zona. Fue en ese contexto que los efectivos identificaron a dos individuos cuyos comportamientos llamaron su atención.

Al proceder a su identificación y realizar una requisa, los oficiales hallaron en su poder un machete y varios tubos metálicos del tipo "pipa", además de indumentaria variada. Los detenidos, de aproximadamente 25 y 30 años, no pudieron justificar la procedencia o tenencia de estos objetos.

Tras la intervención, ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional 48° por razones de jurisdicción. Una vez en la dependencia, las verificaciones policiales arrojaron un dato crucial: uno de los hombres demorados contaba con medidas restrictivas vigentes, impuestas por la Justicia, lo que agrava su situación penal.

Finalmente, los dos sujetos quedaron alojados en la comisaría a disposición de la Justicia, que investigará los cargos por tenencia de arma blanca y analizará los elementos secuestrados, además de indagar el incumplimiento de las medidas restrictivas en el caso correspondiente.