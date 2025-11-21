Viernes ventoso y con lluvias

Con mucho viento y tierra comenzó la jornada de este viernes y con el vino el descenso de temperaturas luego del intenso calor del día de ayer.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas durante la mañana, para la tarde lluvias y nuevamente tormentas para la noche. La temperatura máxima para hoy es de 22 grados.

En la zona de Perico también se esperan lluvias y la temperatura máxima estará en los 25 grados. Mientras que en San Pedro y Libertador la temperatura máxima estará entre los 29 y los 31 grados.

En Humahuaca se pronostican lluvias débiles a partir de las 11 y la temperatura máxima estará alrededor de los 16 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será una mañana con cielo totalmente despejado y se anticipa 40% de probabilidades de lluvias para las 14. Se pronostican para hoy una temperatura máxima de 19 grados.

En Susques será una jornada distinta al resto de la provincia porque no se anticipan precipitaciones para hoy. Se espera cielo parcialmente nublado con 18 grados de temperatura máxima.