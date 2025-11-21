22°
Turismo

Como pasar el fin de largo en Jujuy

Comenzó el fin de XXL en todo el país, te contamos como podes disfrutarlo de la mejor manera en la provincia.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 12:53

El Ministerio de Cultura y Turismo propone una agenda pensada para que visitantes y residentes con una gran variedad de experiencias que ofrecen los principales circuitos turísticos de Jujuy.


En la Quebrada de Humahuaca, la combinación de paisajes emblemáticos, pueblos ancestrales y gastronomía regional vuelve a ser uno de los mayores atractivos. Caminatas, ferias artesanales, museos y el Tren Solar de la Quebrada conforman una propuesta que se complementa con la Ruta del Vino de Altura y sus bodegas abiertas al público.

Los Valles suman festivales folklóricos, peñas, teatro y una oferta gastronómica donde conviven sabores andinos y coloniales. La Ruta del Vino de los valles templados y las experiencias de agroturismo permiten acercarse a la producción local desde un enfoque cultural y rural.

En las Yungas, la selva de montaña despliega senderos interpretativos, miradores naturales y una biodiversidad privilegiada para el avistaje de aves. Trekking, cabalgatas, rappel y propuestas comunitarias completan un combo ideal para quienes buscan aventura y naturaleza.
 
La Puna, por su parte, invita a una inmersión en la vida altiplánica a través del Turismo Rural Comunitario. Paisajes de salares, lagunas altoandinas y formaciones geológicas singulares se combinan con actividades tradicionales como el pastoreo de llamas, la artesanía textil y el turismo astronómico.
 
A lo largo del fin de semana largo, municipios y comisiones municipales sumarán ferias, encuentros gastronómicos y actividades culturales que fortalecen la economía local y amplían las alternativas para los viajeros.

¿Por qué es feriado puente?

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

