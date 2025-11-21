Depósito de una empresa sufrió un incendio en Monterrico

En horas de la mañana de este viernes, alrededor de las 8, se produjo un incendio en un depósito ubicado en calle Las Maravillas y 1° de Enero (continuación de calle 23 de Agosto), en el barrio San Cayetano de la localidad de Monterrico.

Bomberos trabajaron intensamente en el lugar para sofocar las llamas, mientras que aún se desconocen las causas que habrían originado el siniestro. Personal policial también estuvo en la zona realizando las primeras actuaciones.

El fuerte viento habría contribuido a que el fuego se expandiera con rapidez. En la esquina del predio afectado, perteneciente a una empresa, pueden observarse contenedores, pallets y cartones comprometidos por las llamas.

Cabe destacar que la magnitud del incendio y las grandes columnas de humo generaron preocupación entre los vecinos, ya que a pocas cuadras se encuentra el Hospital San Isidro Labrador de Monterrico.