Federación Gaucha

Un joven volcó su camioneta en la colectora de la Ruta 66

 Ambos ocupantes resultaron ilesos, pero el conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 10:46

Un joven de 22 años protagonizó un grave incidente vial en la madrugada de este viernes, luego de volcar su camioneta con una alcoholemia positiva muy por encima de lo permitido.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:30 horas en la Colectora de la Ruta 66, a la altura de La Federación Gaucha. Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar encontraron una camioneta Ford Ranger de color azul volcada sobre la banquina del lado del acompañante.

El conductor, de 22 años, y su acompañante, una mujer de 23, ya se encontraban fuera del vehículo cuando llegaron el personal policial y de SAME. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos y no requirieron ser trasladados al hospital.

Sin embargo, al realizar la prueba de alcoholemia de rigor, el conductor arrojó un resultado positivo de 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor muy superior al límite legal establecido.

Ante este resultado, personal de Seguridad Vial procedió a labrar las actas contravencionales correspondientes por conducir bajo los efectos del alcohol. Las autoridades recordaron la peligrosidad de esta práctica, que suele ser una de las principales causas de siniestros viales graves.

