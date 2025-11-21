Quince escuelas y CDI de Jujuy tienen un Domo cósmico

Los establecimientos educativos favorecidos fueron seleccionados entre más de 600 instituciones de todo el país, que participaron de un desafío para transformar la educación a través del juego.

Las instituciones se encuentran en San Salvador de Jujuy, Abra Pampa, Caimancito, Perico, Lozano, Yuto y Palpalá.

En 2024, la Fundación Bunge y Born organizó un desafío para escuelas y distintas instituciones sociales dedicadas a las infancias en toda la Argentina, participando más de 600 de las cuales se seleccionaron más de 100, para que cuenten con un juego de patio interactivo (Domo cósmico) en sus instalaciones.

Las quince instituciones jujeñas seleccionadas y que ya recibieron sus juegos de patio son: JIN N° 12 - Frontera N° 7, de Abra Pampa; el Jardín Independiente Nucleado N° 34, en Caimancito; el JIN N° 5 de Perico; el Jardín Independiente N° 12 de Lozano; JIN N° 27 "Maestro Hipólito Sosaya", en Yuto y el JIN N° 23 de la Escuela N° 176 De la Patria, en Palpalá.

En San Salvador de Jujuy se instalaron en el Centro de Desarrollo Infantil "Profesora Gladys Cecilia Sivila", el CDI "Santa Rita", en la Escuela Municipal N° 1 "Marina Vilte", y en el JIN N° 37 de la Escuela N° 452, JI N° 44 de la Escuela N° 431 "Isabel La Católica", en la Escuela N° 10 "General José de San Martín", en el CDI "Olivia Molina" y en el JI N° 9.

Además del Domo Cósmico, las instituciones ganadoras recibieron un curso virtual intensivo y un manual -diseñado por especialistas en neurociencias, primera infancia y educación- con actividades para aprovechar su potencial al máximo.

El transporte de los domos fue posible gracias a la alianza entre la Fundación Bunge y Born con la Fundación Flechabus, que se sumó a través de su programa Unimos oportunidades, y su partner logístico, que garantizaron la distribución de los 100 domos en todo el país.

DESARROLLO | PERMITE A LOS NIÑOS APRENDER CON PANELES INTERACTIVOS.

Se trata de un juego pensado para acompañar a niñas y niños, y a sus docentes, durante la primera infancia, período en el que el juego es una de las principales herramientas para conocer el mundo, desarrollarse y potenciar los aprendizajes futuros.

Primera infancia

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo humano, ya que el cerebro llega al 90% del tamaño adulto a los 5 años. Mientras que 7 de cada 10 niños en Argentina viven en situación de pobreza, según datos de Unicef.

A partir de estos datos, la Fundación Bunge y Born consideró que el trabajo en primera infancia es una prioridad ineludible e invierte en esta etapa con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad en el futuro y generar un ahorro en la inversión pública a largo plazo.

Desde 2017 trabaja con proyectos vinculados a los primeros años de vida, con un enfoque integral y basado en evidencia, con el objetivo de impactar positivamente en la vida de los niños y contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa.

Domo cósmico

Se trata de un espacio lúdico que convierte a los patios en aulas al aire libre, y que tiene como objetivo potenciar el tiempo de recreo, para -sin perder el disfrute por el juego- contribuir al aprendizaje de habilidades cognitivas y motrices identificadas como precursoras del aprendizaje.

Permite a los niños trepar, jugar y aprender con paneles interactivos. Cuenta con un rompecabezas tridimensional, y nueve paneles de actividades, cada uno con un objetivo específico, de acuerdo con un dominio cognitivo o motriz.

Tiene además, un manual para docentes, con actividades para que puedan disponer del juego como un recurso áulico y lograr su máximo potencial.

Está basado en evidencia científica y creado por un equipo conformado por diseñadores industriales, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos y especialistas en desarrollo infantil y educación.