Complejo Educativo “José Hernández”

Gobernador Sadir en muestra de robótica y tecnología

El primer mandatario valoró los proyectos, en especial uno referido a la historia de la Casa de Gobierno de Jujuy.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 00:00
PRESENCIA | EL GOBERNADOR SADIR DIALOGA CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO “JOSÉ HERNÁNDEZ”.

El gobernador Carlos Sadir acompañó a los estudiantes del Colegio "José Hernández" en su muestra de tecnología y robótica.

Durante la jornada, el mandatario conoció los proyectos innovadores orientados a resolver problemáticas cotidianas, combinando tecnología, conocimiento y creatividad.

En su recorrido, el gobernador felicitó a toda la comunidad educativa por el compromiso y dedicación en los proyectos presentados. Y en particular destacó la maqueta de los estudiantes de 1B que representaron la historia y tecnología de Casa de Gobierno.

Cabe indicar que la muestra representa el trabajo durante todo el año dentro de las aulas de forma integrada entre diferentes materias.

En la ocasión, también se destacó el primer premio que consiguió ese establecimiento, a través de los alumnos de cuarto año de Ciencias Naturales, en la materia Química, a cargo de la docente Ivone Agüero, en el Concurso "El Saber Ilumina", en la categoría "Mejor Plan de Acción".

Dicho concurso, realizado por el Ministerio de Infraestructura del gobierno provincial, promueve la conciencia sobre la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y la importancia del uso responsable de la energía.

 

