18°
21 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Desarrollo cognitivo y motriz
Amanda Paola Villatarco
Complejo Educativo José Hernández
Liga Profesional de Fútbol
Ministerio de ambiente
alto comedero
Copa Davis
Liga Jujeña
básquet
El Cabildo
Desarrollo cognitivo y motriz
Amanda Paola Villatarco
Complejo Educativo José Hernández
Liga Profesional de Fútbol
Ministerio de ambiente
alto comedero
Copa Davis
Liga Jujeña
básquet
El Cabildo

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Eligen Mini Paisana 2025

Organizan Centro Gaucho de Las Escaleras y Municipalidad de Palpalá.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 00:00

La ciudad de Palpalá vivirá hoy una nueva edición de la tradicional Elección de la Mini Paisana 2025, que celebra su 36° encuentro en el predio de Las Aguas Danzantes, en el barrio Santa Bárbara, desde las 14.

El evento, organizado por el Fortín Gaucho Las Escaleras junto a la Municipalidad de Palpalá, reunirá a niñas de distintos puntos de la provincia, quienes mostrarán su talento y conocimientos de las costumbres del campo argentino a través de danzas, coplas, recitados y canciones.

La Municipalidad invitó a la comunidad a acompañar y disfrutar de esta propuesta libre y gratuita que reafirma el valor de las tradiciones argentinas, que se realiza para que más gente las conozca y se identifique con ellas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD