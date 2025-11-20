Rivarola destacó el esfuerzo conjunto

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, supervisó la obra estratégica en calle África próxima a habilitarse, siendo un punto clave junto a otra gran obra como la calle Colón y avenida Libertad para la circulación de la ciudad. La obra fue interrumpida hace dos años por la decisión del Gobierno Nacional al suspender los fondos del proyecto, por lo que el municipio asumió el desafío de garantizar la culminación de la pavimentación, recambio de chicotes, iluminación Led, veredas inclusivas y cordón cuneta.

Gracias a una gestión municipal eficiente y comprometida con una visión de desarrollo urbano, la ciudad avanza en la pavimentación de sus barrios, facilitando la transitabilidad y elevando la calidad de vida de los vecinos.

Durante la inspección de obra, Rubén Eduardo Rivarola se expresó muy conforme y destacó que en el sector se trabaja en la mejora de la iluminación, la colocación de semáforos y en el desagüe pluvial, dado que es una esquina siempre tuvo inconvenientes en la época de lluvia. En la segunda etapa "vamos a dejar un hermoso espacio verde para que la gente también pueda disfrutar. Para la semana que viene va a estar habilitada la intersección completa de toda la avenida África", anticipó el intendente.

PUNTO CLAVE | LA INTERSECCIÓN DE CALLE COLÓN Y AVENIDA LIBERTAD .

El jefe comunal resaltó que: "Se está haciendo un trabajo exhaustivo, mirando hacia el futuro, para que no se tenga que romper el pavimento en los años posteriores y tenga una perdurabilidad por muchos años. También se está trabajando en la construcción de dársenas, con las que no cuenta la avenida y es algo fundamental que deben tener las paradas de colectivos. Sobre todo, teniendo en cuenta que es una avenida muy fluida, muy transitada, los colectivos deben contar con dársenas de ingresos, así que estamos buscando de ir complementando eso en esta intersección, que va a tener mucho movimiento, mucho tráfico. Estamos muy próximos a concluir esta gran obra, y la decisión de afrontarla con recursos propios ha sido crucial, considerando que el Gobierno Nacional no ha enviado ningún financiamiento que nos pueda ayudar a concluir la obra en tiempo y forma".

El acceso Norte

Por otra parte, respecto de la finalización de la obra en el ingreso Norte a Palpalá, por ruta 1, Rivarola, afirmó que "este problema viene de gestiones anteriores, el cual nosotros en esta oportunidad sí hemos hecho una obra integral, una obra de gran magnitud. Hemos hecho un recambio muy importante de suelo, hemos sacado todas las filtraciones que había, acomodando las alcantarillas, los desagües de los canales de riego que vienen por debajo. Se trabajó bastante para que no sufra más el pavimento y no se vuelva a hundir como pasó en gestiones anteriores".

UN TRABAJO EXHAUSTIVO | MIRANDO HACIA EL FUTURO.

Del mismo modo, el jefe comunal señaló sobre la obra en barrio 18 de Noviembre que, "en su momento se había hecho un convenio con el Ministerio de Infraestructura provincial para realizar una obra en tres etapas. Solo se completó la primera, en la zona del cementerio, porque el Ministerio se quedó sin presupuesto y canceló las etapas restantes, que incluían la avenida Facio. Ahora, tras finalizar la obra de la avenida África y liberar recursos, el municipio decidió continuar por su cuenta con la avenida Fascio y ya comenzó a trabajar en ese sector".

Finalmente, en relación a la pavimentación de la calle Roque Alvarado del ingreso al barrio Constitución, indicó que "es una obra vamos a concluir la otra mita de la calle asfaltada, que tantos años estuvo sin hacerla", cerró.