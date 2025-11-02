Apuñalaron y golpearon a un joven y luego se fugaron

Dos hombres golpearon a un joven y lo apuñalaron por la espalda, en la ciudad de Monterrico. De manera fortuita la víctima, quien fue hospitalizada, no sufrió heridas de gravedad.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del episodio días atrás alrededor de las 20.15, cuando un joven de 20 años con una herida de sangrante ingresó al hospital "San Isidro Labrador".

El personal médico asistió a la víctima, quien fue diagnosticada con herida corto punzante de tres centímetros en región del tórax posterior, que requirió dos puntos de sutura, por lo que quedó alojado en sala de Observación.

La seguridad del nosocomio alertó sobre el ingreso a los efectivos policiales y una comisión de la Seccional 29° se constituyó en el lugar.

El joven herido manifestó que el ataque ocurrió cuando caminaba por la intersección de las calles Gorriti y Hugo Wats cuando fue interceptado por dos conocidos que se desplazaban en una motocicleta de 110 cc de cilindradas.

Los inculpados lo llevaron a unos pocos metros del lugar y lo atacaron con golpes de puño, según el relato de la víctima. En un momento determinado uno de los sujetos extrajo un arma blanca de entre sus prendes y apuñaló a la víctima por la espalda, cuando ésta se defendía de las agresiones de su cómplice.

Además, el joven resultó con cortes en sus dedos, al intentar arrebatar el arma a sus agresores. Posteriormente logró eludirlos y escapó, hasta que pudo presentarse en el nosocomio para ser auxiliado.

Al momento de radicar la denuncia identificó a los inculpados y agregó que se trataría de un problema de vieja data, por lo que solicitó una medida de restricción de acercamiento a su persona, debido a que teme por su vida.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención de los inculpados. Actuaciones complementarias a cargo de la Seccional 29°.