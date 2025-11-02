Amenazó con una escopeta a su expareja y a su hijo

Un hombre fue detenido luego de protagonizar un lamentable episodio en la localidad de Pampa Blanca, donde amenazó de muerte con una escopeta a su expareja y a su hijo. El arma fue secuestrada durante el operativo.

Según establecieron las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el hecho se registró ayer alrededor de las 0.35 en un domicilio ubicado en un sector del barrio Cesar Pasquini Manantiales de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a los efectivos de la Seccional 45°, sobre la presencia de un irascible sujeto que amenazaba con un arma de fuego a una familia.

De manera inmediata una comisión policial se constituyó en el lugar, donde encontró a una mujer de 43 años en estado de shock afuera del inmueble.

La víctima refirió a los efectivos que su expareja, un sujeto de 53 años y en estado de ebriedad, se encontraba en el interior del inmueble y había amenazado de muerte a su hijo con una escopeta, por lo que autorizó el ingreso.

Rápidamente el personal policial ingresó y procedió a la detención del inculpado. Además, al momento de inspeccionar el domicilio, los efectivos hallaron una escopeta marca Boito que fue secuestrada.

Posteriormente, las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por tal motivo, el protagonista fue trasladado a la dependencia policial actuante, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la mujer relató, al momento de radicar la correspondiente denuncia, que días atrás su expareja protagonizó un episodio similar, cuando la amenazó de muerte con la misma arma.

Asimismo solicitó que se adopten las medidas judicial que requiere la gravedad del caso, debido a que teme por su vida y la de su hijo.

Las actuaciones complementarias finalmente quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 45º, por directivas del representante fiscal.