Chelsea, con Enzo Fernández de titular, venció a Tottenham

Chelsea, con Enzo Fernández de titular, se quedó con un triunfo clave por la mínima ante Tottenham, en uno de los duelos más atractivos de la décima fecha de la Premier League.

El equipo de Enzo Maresca se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Joao Pedro a los 33 minutos del primer tiempo, tras una asistencia del mediocampista Moisés Caicedo, y demostró superioridad ante su rival.

Los "spurs" sintieron el golpe desde temprano, ya que tras la salida de Lucas Bergvall por una contusión a los siete minutos del primer tiempo, desarmó el esquema del técnico Thomas Frank, que recién en el complemento decidió incluir al argentino Cristian Romero, recuperado de una lesión muscular.

Con esta victoria, Chelsea escaló al cuarto lugar sumando diecisiete unidades, mientras que el Tottenham se encuentra tercero con los mismos puntos que el equipo de Maresca, pero contando con más diferencia de gol.

En tanto, el Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez cayó dos a cero en su visita a Liverpool, que anotó a través de Salah y Gravenberch.

Mientras que Arsenal sumó una nueva victoria por 2-0 ante el Burnley para sostener su liderazgo en la Premier League. El equipo de Mikel Arteta, con goles de Viktor Gyökeres y Declan Rice, dominó de principio a fin y volvió a mostrar la solidez y regularidad que lo mantienen como candidato al título.

El encuentro tuvo un claro dominador desde el inicio: Burnley prácticamente no logró cruzar la mitad de la cancha y no generó remates en la primera etapa, mientras que Arsenal se adueñó de la posesión y golpeó cuando tuvo que hacerlo.

El marcador se abrió a los 15 minutos tras un córner ejecutado por Rice, que Gabriel Magalhães peinó al segundo palo y Gyökeres empujó de cabeza para el 1-0. El sueco también participó del segundo tanto: inició la contra con un cambio de frente perfecto para Leandro Trossard, quien desbordó y asistió nuevamente a Rice para el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el líder aprovechó para realizar cambios pensando en su próximo duelo de la Champions League.

Goleadas madrileñas

En la Liga de España, los madrileños festejaron a lo grande ayer. Es que el puntero Real vapuleó a Valencia por 4 a 0 y el "colchonero" de Diego Simeone se impuso 3 a 0 Sevilla. Por su parte, Villarreal derrotó a Rayo Vallecano por 2 a 0 y Real Sociedad a Athletic Club 3 a 2. Hoy, Barcelona - Elche.