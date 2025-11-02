Prorrogan decreto para continuidad laboral rural

La delegación del Renatre en Jujuy anunció que el Decreto N° 777/2025, firmado el pasado 29 de octubre por el Poder Ejecutivo Nacional, prorrogó por un año la vigencia del Decreto N° 514/2021, una medida clave que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con los planes sociales.

"Esta decisión representa una muy buena noticia para los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país, y llega luego de semanas de incertidumbre y gestiones institucionales intensas", destacó el titular del Renatre Jujuy, Jorge Rois.

En el mismo sentido el presidente del Renatre y secretario general de la Uatre, José Voytenco, señaló: "Veníamos advirtiendo la necesidad inmediata de extender la norma, porque su vencimiento dejaba en una situación de vulnerabilidad a miles de familias rurales que dependen de empleos temporarios o estacionales".

Voytenco había señalado semanas atrás que "el 514 fue durante 4 años una herramienta efectiva para romper el círculo de la informalidad y ampliar la cobertura de la seguridad social en el sector rural, y es algo sobre lo que veníamos trabajando desde 2019", explicó.

Por esta razón, consideró que "resulta importante que el Gobierno haya tomado nota de la preocupación expresada por las entidades del sector y haya decidido prorrogar una medida que demostró resultados concretos".

Al mismo tiempo Voytenco remarcó: "Esta medida asegura que más de 120 mil trabajadores y trabajadoras rurales puedan seguir accediendo al empleo formal sin perder los beneficios sociales que garantizan la estabilidad de sus hogares. Esto demuestra que se pueden implementar políticas que surgen del diálogo, el consenso y la comprensión".

Por ultimo, remarcó "desde el Renatre y la Uatre estamos impulsando que el Decreto N° 514/2021 se convierta en ley, con el objetivo de consolidar una política que brinde estabilidad y previsibilidad al trabajo rural. Para ello, mantenemos diálogo con distintos diputados y diputadas nacionales, con la intención de que esta herramienta, que demostró su eficacia en el territorio, adquiera carácter permanente y contribuya al desarrollo sostenido del sector agropecuario argentino a través de una ley que favorezca al empleo registrado", finalizó.