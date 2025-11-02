Una noche para descubrir el mundo de los murciélagos

En el marco del Mes del Murciélago, el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, realizó una nueva edición del ciclo Ecos del Parque, denominada “Ecos en la oscuridad: El mundo de los murciélagos”.

La propuesta invitó a los vecinos y visitantes a adentrarse en el fascinante universo de estos mamíferos nocturnos y conocer su enorme valor ecológico.

Como parte de la experiencia, los participantes realizaron una caminata nocturna de observación, utilizando un micrófono especial que permitió captar las ondas ultrasónicas emitidas por los murciélagos en vuelo. De este modo, los asistentes pudieron escuchar los “ecos” de la noche y descubrir un aspecto invisible y sonoro del mundo natural.

Durante el encuentro, se remarcó la importancia de conocer para conservar, entendiendo que los murciélagos cumplen un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas y en la salud ambiental.

La propuesta, gratuita y abierta a todo público, convocó a estudiantes, familias, niños, adultos mayores y amantes de la naturaleza, quienes disfrutaron de una jornada educativa, interactiva y de contacto directo con el ambiente.

La actividad estuvo dirigida por el Dr. José Urquizo, Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, investigador del INECOA (CONICET–UNJu) e integrante del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA). A lo largo de la charla, el especialista compartió conocimientos sobre la biología, el comportamiento y la función ambiental de los murciélagos, destacando su rol clave en el control natural de insectos y en la dispersión de semillas.

Cabe destacar que Jujuy es la tercera provincia del país con mayor diversidad de murciélagos, con 38 especies registradas, lo que representa cerca del 60% de las especies presentes en Argentina. Esta riqueza se debe a la variedad de ambientes que caracterizan la provincia, desde selvas húmedas hasta zonas áridas, que favorecen la presencia de distintas especies.