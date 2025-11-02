La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva

La institución que nuclea a las principales empresas constructoras de Jujuy llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, una instancia de gran relevancia institucional en la que se aprobaron la memoria y el balance anual, y se designó a las nuevas autoridades que conducirán la entidad durante el período 2025-2027.

El encuentro, que se realizó con una destacada participación de socios y representantes del sector, permitió repasar los logros alcanzados en los últimos años, los proyectos en marcha y las metas que se proyectan para una nueva etapa marcada por el desafío de impulsar el desarrollo económico y social de la provincia a través de la obra pública y privada.

Durante la asamblea, los presentes coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con el Estado provincial, los municipios y los colegios profesionales, consolidando una agenda de desarrollo basada en la infraestructura, la generación de empleo genuino y la modernización del sistema constructivo.

La nueva Comisión está presidida por Nicolás Benicio; completan la mesa directiva como secretario: Carlos Villanueva; Tesorero: Rodolfo Forbice; Vocales: Luciano Bellomo, Marcelo Zarif, Manuel Coronel, Diego Bernal y Mariano Ricotti Quevedo. En tanto que la Comisión Revisora de Cuentas está compuesta por el titular Guillermo Assaf y suplente Horacio Alcaraz; el Tribunal de Ética lleva como titular a Ramiro Saravia y los suplentes Marcelo Cazón y Renato Di Nocera.

Durante la jornada, se puso en valor el trabajo que la Cámara viene desarrollando en gestión institucional, diálogo intersectorial y participación activa en espacios públicos y privados vinculados al desarrollo provincial. En los últimos años, la entidad consolidó su presencia en las mesas de planificación estratégica, promoviendo propuestas orientadas a la modernización normativa, la transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación pública, así como en la capacitación continua de los recursos humanos del sector.

El presidente Nicolás Benicio destacó que esta nueva etapa "plantea desafíos importantes para el sector, en un contexto económico complejo, donde resulta clave sostener la actividad, cuidar el empleo y seguir apostando a la innovación, la calidad y la profesionalización de las empresas constructoras jujeñas".

Asimismo, remarcó la necesidad de profundizar el diálogo institucional con los distintos niveles del Estado y de continuar impulsando una visión de desarrollo sustentable, que contemple la incorporación de tecnologías, el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de la cadena de valor local.

Con más de tres décadas de trayectoria, la Cámara Jujeña de la Construcción reafirma su rol como actor estratégico en la planificación y ejecución de la infraestructura que Jujuy necesita para crecer con desarrollo, equidad y oportunidades para todos. Desde su creación, la entidad ha sido protagonista del crecimiento urbano y productivo de la provincia, acompañando el progreso de las comunidades y generando empleo de calidad a lo largo y ancho del territorio.