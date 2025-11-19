Frustran un robo de medidores de gas y detienen a un sujeto con pedido de captura

Personal policial frustró en la madrugada de este martes un intento de robo de medidores de gas en el Barrio Centro y logró la captura de dos sujetos, uno de los cuales era un prófugo con un extenso prontuario.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:58 horas, cuando el Centro de Monitoreo 911 alertó al Grupo Dinámico de Prevención del Delito sobre la presencia de sospechosos en la zona. La unidad motorizada Zorro 2 se dirigió de inmediato al lugar y logró interceptar a los dos individuos en la intersección de las calles Otero e Independencia, justo cuando pretendían sustraer los medidores de una vivienda.

Durante un palpado superficial preventivo, los oficiales descubrieron que uno de los aprehendidos portaba un elemento punzante, que fue incautado de forma inmediata.

Al consultar los antecedentes de los detenidos, se confirmó la gravedad del hallazgo: uno de ellos, un hombre de 32 años, registraba un pedido de detención/captura vigente. Era buscado por una serie de delitos graves, entre los que se encuentran violación de domicilio, daños, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, y amenazas.

Finalmente, ambos sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, a disposición de la justicia, por el intento de robo.