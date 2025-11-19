17°
19 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Sociedad Argentina de Escritores
Sabrina Rojas
Facundo Mazzei
Ciclo lectivo 2026
Aniversario
Paritarias 2025
Monterrico
PALPALÁ
Futbol
barrio Centro
Sociedad Argentina de Escritores
Sabrina Rojas
Facundo Mazzei
Ciclo lectivo 2026
Aniversario
Paritarias 2025
Monterrico
PALPALÁ
Futbol
barrio Centro

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Centro

Frustran un robo de medidores de gas y detienen a un sujeto con pedido de captura

La rápida acción del Grupo Dinámico, alertada por el Centro de Monitoreo 911, permitió aprehender a dos individuos en flagrancia.

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 07:58

Personal policial frustró en la madrugada de este martes un intento de robo de medidores de gas en el Barrio Centro y logró la captura de dos sujetos, uno de los cuales era un prófugo con un extenso prontuario.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:58 horas, cuando el Centro de Monitoreo 911 alertó al Grupo Dinámico de Prevención del Delito sobre la presencia de sospechosos en la zona. La unidad motorizada Zorro 2 se dirigió de inmediato al lugar y logró interceptar a los dos individuos en la intersección de las calles Otero e Independencia, justo cuando pretendían sustraer los medidores de una vivienda.

Durante un palpado superficial preventivo, los oficiales descubrieron que uno de los aprehendidos portaba un elemento punzante, que fue incautado de forma inmediata.

Al consultar los antecedentes de los detenidos, se confirmó la gravedad del hallazgo: uno de ellos, un hombre de 32 años, registraba un pedido de detención/captura vigente. Era buscado por una serie de delitos graves, entre los que se encuentran violación de domicilio, daños, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, y amenazas.

Finalmente, ambos sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, a disposición de la justicia, por el intento de robo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD