Yaví celebró su 450 aniversario y honró a todos sus mártires

Los 450 años de fundación del pueblo de Yavi ayer, fue un gran acontecimiento en la Puna que sus autoridades y comunidad celebraron merecidamente, a la vez honraron a quienes lucharon en defensa del territorio al cumplirse 209 años de los Mártires de Yavi.

Las actividades previas comenzaron una semana antes, en las vísperas disfrutaron de un espectáculo y un acto cultural nocturno en la casa del marqués. Ayer fueron los actos centrales encabezados por el comisionado municipal Antonio Borja, oportunidad en que se inauguró la puesta en valor de la plazoleta central del pueblo.

DANTE DODI | ENCABEZÓ LA COMITIVA DEL MUNICIPIO DE LA QUIACA.

La diputada provincial Daniela Vélez junto al intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca acompañaron en todo momento al jefe comunal anfitrión, quien recibió placenteramente al secretario de Cultura y Turismo de la municipalidad de La Quiaca, Dante Dodi en representación del intendente Dante Velázquez.

OBSEQUIO | ANTONIO BORJA RECIBIÓ UN PRESENTE DE DANTE VELÁZQUEZ.

Desde el espacio público los presentes se dirigieron hacia la avenida Campo Carrera donde se había ubicado el palco central, en ese sector custodiado por efectivos de Gendarmería Nacional estaba la urna con los restos de Juan José Feliciano Fernández Campero, Coronel Mayor del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata - Marques de Yavi.

Fallecido en Jamaica el 22 de octubre de 1820 fue repatriado al país el 11 de marzo de 2010; y desde ayer el originario del pueblo descansará eternamente en su terruño custodiado por los yaveños.

La historiadora María Fernández señaló que la repatriación de los restos de Fernando Campero, el último marqués de Yavi fue "la reivindicación patriótica".

Dodi obsequió a Borja un cuadro enviado por Velázquez, como también los saludos de las diputadas Alejandra Elías, Olga Ramos, Angélica Castillo y Mabel Batallanos y de otras autoridades municipales de la región.

Sobre esa arteria se desarrolló el desfile cívico, escolar y militar en el cual intervinieron instituciones y comunidades, el cierre de los actos fue con un almuerzo ofrecido por la comuna local.