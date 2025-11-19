Robaron 6 millones de pesos de un auto

Un vecino de la localidad de Monterrico denunció que le robaron la suma de 6 millones de pesos que estaban dentro de un bolso en el interior de su auto. Las cámaras de seguridad de la zona detectaron la presencia de un hombre que realizó la maniobra mientras el damnificado estaba en un comercio.

El ilícito sucedió días pasados en horas dela noche, cuando el denunciante se dirigió junto a su pareja rumbo a un local comercial de venta de celulares. Además, llevaba la suma millonaria para realizar compras de mercadería para un emprendimiento que posee.

En ese contexto, alrededor de las 20.30 llegó al negocio ubicado en la calle 23 de Agosto, en donde él y su pareja bajaron para luego ingresar al lugar. Allí estuvieron entre 15 y 20 minutos, de acuerdo a la denuncia realizada.

Fue entonces, que salieron, abordaron el auto y regresaron a la casa de ambos. Sin embargo, al arribar al domicilio notaron que faltaba una mochila roja que el denunciante había dejado en el asiento del sector trasero del vehículo.

Además, esa pertenencia tenía adentro un maletín con la suma de 6 millones de pesos. También, faltaba una cartera propiedad de la pareja de la víctima, la cual contenía dinero y documentación personal.

Tras constatar que sufrieron el robo, el hombre se acercó al local comercial de teléfonos celulares y dialogó sobre lo sucedido con el dueño para solicitarle las imágenes de las cámaras de seguridad.

De esta manera, la víctima observó lo grabado, pero no eran lo suficientemente nítidas porque el dispositivo está ubicado en el interior del salón comercial.

Por esa razón, le pidió visualizar lo captado por las cámaras que se encuentran en el sector externo. Así fue cómo pudo ver que mientras ambos se encontraban dentro del negocio se acercó un hombre de contextura física robusta. Este sujeto primero abrió la puerta de atrás del lado del acompañante y luego se dirigió al otro lateral para abrir la puerta ubicada detrás del conductor, momento en el cual se llevó la mochila con la suma millonaria y la cartera. Una vez con el botín, el sujeto se retiró del lugar.

Luego de ver la secuencia del robo sufrido, el damnificado se dirigió a la Seccional 29° para realizar la denuncia del ilícito y aportar las características del sospechoso que observó en las imágenes de las cámaras.