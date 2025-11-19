21°
Cabildo de Jujuy
Caso Loan
Humahuaca
PRIMERA NACIONAL
Sociedad Argentina de Escritores
Sabrina Rojas
Facundo Mazzei
Ciclo lectivo 2026
Aniversario
Paritarias 2025
Instituto de Seguros de Jujuy

Nuevo esquema de coseguro en el ISJ

Las tarifas para los afiliados van desde $6.000 para médico general y $10.000 para especialista.

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 00:00
Sergio Barrera Ruiz | presidente del Consejo Médico de Jujuy.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) dio a conocer días atrás los nuevos valores de las consultas médicas ambulatorias, que se pusieron en vigencia desde el pasado 3 de noviembre. El presidente del Consejo Médico de Jujuy, Sergio Barrera Ruiz, ponderó los beneficios que implica la implementación del nuevo esquema de pago del coseguro para afiliados del ISJ, medida que representa "gran esfuerzo financiero" por parte de la obra social.

Enfatizó que esta actualización impacta en dos sectores que resultan beneficiados: "Por un lado los médicos que se están capacitando continuamente y, por otra parte, los pacientes que saben que tendrán la mejor atención posible de su de su médico de cabecera y del especialista al que eventualmente pueda ser derivado".

"Uno tiene pensado como un especialista, un gastroenterólogo, un endocrinólogo, un infectólogo, sin embargo hay médicos clínicos, médicos pediatras y médicos generalistas que también tienen acreditada su especialidad, es decir que rindieron su especialidad y que constantemente actualizan y certifican su especialidad", aclaró.

Cabe recordar, que los valores del coseguro quedaron fijados en Consulta Médica General, el afiliado paga $6.000 y el ISJ paga $12.000. En el caso de Consulta Médico Especialista, el afiliado paga $10.000 y el ISJ paga $18.000.

 

