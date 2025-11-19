Nuevo esquema de coseguro en el ISJ

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) dio a conocer días atrás los nuevos valores de las consultas médicas ambulatorias, que se pusieron en vigencia desde el pasado 3 de noviembre. El presidente del Consejo Médico de Jujuy, Sergio Barrera Ruiz, ponderó los beneficios que implica la implementación del nuevo esquema de pago del coseguro para afiliados del ISJ, medida que representa "gran esfuerzo financiero" por parte de la obra social.

Enfatizó que esta actualización impacta en dos sectores que resultan beneficiados: "Por un lado los médicos que se están capacitando continuamente y, por otra parte, los pacientes que saben que tendrán la mejor atención posible de su de su médico de cabecera y del especialista al que eventualmente pueda ser derivado".

"Uno tiene pensado como un especialista, un gastroenterólogo, un endocrinólogo, un infectólogo, sin embargo hay médicos clínicos, médicos pediatras y médicos generalistas que también tienen acreditada su especialidad, es decir que rindieron su especialidad y que constantemente actualizan y certifican su especialidad", aclaró.

Cabe recordar, que los valores del coseguro quedaron fijados en Consulta Médica General, el afiliado paga $6.000 y el ISJ paga $12.000. En el caso de Consulta Médico Especialista, el afiliado paga $10.000 y el ISJ paga $18.000.