En Palpalá, Facundo Mazzei brindó una master class

Con una mezcla de ansias y nerviosismo, decenas de personas se convocaron para participar de una clase magistral de parte del exitoso coreógrafo y artista Facundo Mazzei, quien en su paso por el norte argentino, realizó una visita especial en la ciudad de Palpalá.

Ante un Estadio Olímpico lleno, colmado de personas de todas las edades de toda la provincia inició el Taller de Danzas Urbanas, con entrada libre y gratuita. Las risas, la alegría y la adrenalina no faltaron, en una jornada única.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Facundo Mazzei, comentó con gran emoción.

EL CUERPO EN MOVIMIENTO| LOS ASISTENTES VIBRARON CON RITMOS URBANOS

"Fue un día hermoso. La verdad que se vio una energía increíble. Fue un desafío muy grande habiendo tanta gente, de diferentes edades, niveles y estilos, pero la verdad que me encantó. Fue algo que disfruté un montón".

Provincia talentosa

El coreógrafo destacó con gran entusiasmo que se encuentra deslumbrado por la provincia que cuenta con gran variedad de talento en todas las áreas artísticas.

"Sigan así apasionados porque la verdad es que realmente encuentro mucha pasión hoy en los jueños. Lo que vibraron en la clase fue tremendo y de todas las edades. Siento que van creciendo muchísimo también en la danza. Hay mucho talento acá en Jujuy. Tanto en los bailarines como en los músicos".

Buen recibimiento

Por otra parte, Facundo Mazzei agradeció el grato recibimiento del intendente Rubén Eduardo Rivarola y por la oportunidad de brindar esta hermosa clase a la comunidad.

FACUNDO MAZZEI

"Agradezco inmensamente al intendente nos recibió con la mejor onda. En esta oportunidad volvió a recibirme porque él había viajado pero llegó y a las ocho y media ya estaba recibiéndome con la mejor onda, aportando y apoyando al arte" dijo y añadió "estas son cosas que no pasan en todas las provincias, por eso también estoy muy contento de volver porque me siento valorado".

Finalmente comentó acerca de la nueva propuesta que presentará en la provincia "Camaleón Rojo" un show que promete sorprender con una puesta en escena única con gran participación de artistas locales, los días 21 en Palpalá y 22 en San Pedro.

"Siempre me gusta redoblar un poquito la apuesta, el año pasado vinimos también con los 5 bailarines, pero teníamos un show, Camaleón Tour. En esta oportunidad sumamos a los bailarines de Mamapacha, porque a mí me encanta el folclore y yo vengo de ahí. La gente de Elefants, Willy y Nau también" y puntualizó "El tempo es oscuro. Total", concluyó.