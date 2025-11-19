“No es tan santo, fue infiel”

“No es tan santo”. Con esa frase, Sabrina Rojas sintetizó su postura crítica hacia Benjamín Vicuña durante la última emisión de Pasó en América, donde la conductora cuestionó la coherencia entre la imagen pública del actor y su comportamiento en la vida privada.

El comentario de Rojas surgió en medio de la reciente controversia que involucra al chileno con su expareja, Eugenia “China” Suárez, y madre de sus hijos menores, y volvió a poner en el centro del debate tanto su historial sentimental como la exposición mediática de sus relaciones. Durante el programa, Rojas señaló que, a pesar del tono afectuoso y la elocuencia con la que Vicuña suele expresarse en entrevistas, su trayectoria amorosa estuvo marcada por episodios de infidelidad.

“No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota; escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, afirmó la conductora, poniendo en duda la autenticidad del discurso público del actor. “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo.

Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien, es otra cosa”, sostuvo. De esta manera dejó en claro que “las infidelidades de Vicuña” no serían hechos aislados, “sino una constante en sus relaciones”, especialmente con colegas.