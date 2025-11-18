Un hombre fue asesinado a puñaladas en el cuello

Un hombre de 36 años, identificado como Silvio Toledo, fue asesinado a puñaladas en la madrugada de ayer en la ciudad de Perico. Por el hecho está detenido un sujeto, quien se encuentra a disposición de la Justicia provincial. No obstante, continúan las investigaciones para saber si hubo otros involucrados en el crimen y qué fue lo que sucedió en los instantes previos al fatal desenlace.

De acuerdo a la información policial, en los primeros minutos del lunes los vecinos del barrio periqueño 9 de Julio alertaron a la Policía acerca de un hombre que se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica, con una herida en la parte superior de su cuerpo.

En esas circunstancias, el personal policial de la seccional con jurisdicción en la zona concurrió a la esquina de la avenida Jujuy y la calle Tucumán, a escasas cuadras de la terminal de ómnibus local. También fue solicitada la presencia del personal del Same.

Los profesionales médicos que llegaron hasta el escenario del hecho, constataron que la víctima carecía de signos vitales y tenía al menos una herida de arma blanca en el cuello. Un galeno policial determinó mediante un examen cadavérico que la víctima pereció debido a un shock hipovolémico.

Por otro lado, se constituyeron en la esquina de Jujuy y Tucumán integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, quienes en ese momento dieron inicio a las tareas de pesquisa para conocer los hechos previos que culminaron en el fatal desenlace en la vía pública. De esta manera pudieron saber mediante las entrevistas a vecinos y testigos, que en los minutos previos al asesinato hubo un enfrentamiento entre varios jóvenes, los cuales se dieron a la fuga.

Estas labores permitieron que en la mañana de ayer los efectivos policiales pudieran detener a un sospechoso, de acuerdo a lo informado por el comisario mayor Pablo Herrera Silvetti en la conferencia de prensa brindada en las instalaciones de la Central de Policía, en la capital jujeña.

Por esa razón, el detenido ya se encuentra a disposición de la Justicia provincial para la continuidad de la investigación de la muerte de Silvio Toledo, asesinado en las primeras horas de ayer.