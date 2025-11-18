4 jujeños ya piensan en la siguiente etapa afista

Panorama más claro. De los 12 clubes jujeños participantes, ya 4 confirmaron su boleto a la Segunda Ronda de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 una fecha antes de finalizar la fase de grupos. Sí, luego de ganar sus respectivos partidos lograron clasificar Atlético San Pedro por la Zona 3 con 13 puntos sumados y único invicto entre los comprovincianos, luego Altos Hornos Zapla por la Zona 2 con 12 unidades, pero también por la Zona 1 Atlético Talleres con 12 y Deportivo Luján con 10.

Además ayer el Consejo Federal confirmó que el domingo habrá unificación de horarios para la sexta fecha en la Región Norte y se jugará el domingo a las 17. En el estadio "Manuel Alias", Sportivo Rivadavia recibirá a Monterrico Sur con serias chances de seguir en carrera; en el estadio "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla será local ante Deportivo Pampa Blanca que también tiene posibilidades de continuar; en el estadio "Visera de Cemento", Parapetí con la ilusión a flor de piel en la "Visera de Cemento", se medirá con Mitre de Calilegua y en el Complejo Municipal, Defensores de Yuto también sueña con seguir, pero si vence a Atlético San Pedro.

En un repaso general de los resultados que arrojó la 5º fecha, por la Zona 1, el "granate" en "La Tablada" le ganó 3 a 1 a la "academia" quiaqueña y el "expreso" festejó en La Quebrada por 2 a 0 la victoria sobre Maimará. Aquí Talleres y Luján deberán definir las posiciones finales para conocer sus rivales posteriormente.

En tanto que por la Zona 2, el "merengue" en El Carmen superó por 1 a 0 a Sportivo Rivadavia y en el "Antonio Berruezo", Monterrico Sur y Pampa Blanca igualaron 0 a 0. Éstos últimos dos rivales, con un punto de diferencia respectivamente, "sureños con 7 y el "depor" 8, tendrán que definir el segundo clasificado para continuar en carrera.

Después por la Zona 3, el "millonario" se impuso por 1 a 0 a Mitre en Calilegua y en Yuto, Cady igualó 3 a 3 con Parapetí en un partidazo. En este grupo la paridad detrás de San Pedro, se mantuvo y en la fecha final Defensores de Yuto y el "expreso rojinero" poseen 5 unidades y tendrán que dirimir su futuro en el certamen.

El presente torneo tiene 4 clubes de Ligas que disputan el Torneo Federal Regional Amateur 2025/26 que podrán adquirir el derecho a disputar el Torneo Federal A 2026. En la presente competencia participan 333 clubes y clasificarán a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una.

Justamente la Segunda Ronda estará integrada por los 16 clubes clasificados de la Primera Ronda y se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Allí los 8 ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

Mientras que la Tercera Ronda estará integrada por los 8 clubes clasificados de la Segunda Ronda. Y la misma se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 4 ganadores clasifican a la Cuarta Ronda que estará integrada por los 4 clubes clasificados de la Tercera Ronda. Entonces se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 2 ganadores clasifican a la Quinta Ronda. Aquí estará integrada por los 2 clubes clasificados de la Cuarta Ronda que se jugará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El club ganador clasificará directo a la Etapa Final con un rival de otra Región.