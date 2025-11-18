Se definieron los últimos boletos a los playoffs

Se cerró anoche el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Las miradas estuvieron en los tres partidos que se disputaron en primer turno, donde se jugaron los pasajes a octavos en la Zona B. Belgrano, Defensa y Huracán llegaron al final con 19 puntos y necesitan ganar sí o sí para pasar de ronda, aunque el primero tenía ventaja sobre el resto por tener mejor diferencia de gol.

Finalmente, Belgrano igualó 0-0 con Unión de Santa Fe y no pudo acceder a los octavos de final, mientras que el "tatengue" avanzó como segundo en su zona, superando por diferencia de gol a Racing, que deberá jugar ante River los octavos de final.

Huracán, por su parte, igualó con Barracas Central y también se quedó afuera no solo de los playoffs sino también de la zona de Copa Sudamericana. El "guapo", en tanto, jugará los octavos del Clausura, por el momento permanece fuera del torneo continental, aunque con una chance de ingresar. Este resultado benefició a Estudiantes de La Plata, que se clasificó como octavo a la siguiente instancia. El último partido del primer turno, "halcón" cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado.

En tanto, Gimnasia goleó 3-0 como visitante a Platense y escaló al séptimo lugar. Con este resultado, Sarmiento quedó afuera.

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales serán en el estadio del equipo mejor ubicado en la zona de grupos: en los tres casos en caso de igualdad habrá un suplementario de 30 minutos y si persiste el empate se definirá en los penales.

La final será en un recinto neutral.

En relación a la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (62) se aseguraron de antemano los boletos directos a la Copa Libertadores 2026 y Argentinos Juniors (57) el puesto de Repechaje; mientras que River Plate (53) quedó relegado al cuarto puesto.

El detalle es que si salen campeones el "canalla", el "bicho" o el "xeneize" del Clausura, se liberará un cupo directo al máximo certamen continental.

En cuanto a los clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana se encuentran River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre.

Pero también cuentan con chances Barracas e Independiente.

El "guapo" podría entrar si alguno de los de arriba de la tabla mencionados sale campeón y el "rojo" además debe esperar que se consagre Lanús en la Sudamericana.