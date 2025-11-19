21°
Cabildo de Jujuy

Liderar en tiempos de IA

Es una actividad no arancelada pero requiere inscripción previa.

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 00:00

Hoy desde las 18.30 en el salón Éxodo de El Cabildo se realizará la charla "Cómo liderar equipos y decisiones en un contexto donde la inteligencia artificial redefine el talento, el propósito y el valor humano", organizado por Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés (Udesa).

El conversatorio a cargo de Melina Masnatta, especialista en innovación, liderazgo y tecnología, Daniel Serrot, director de los Executive MBA y MBA Online de la Udesa y moderado por Matías Mella, director del Master in Management de la Udesa, abordará cómo liderar equipos y decisiones en una era donde la inteligencia artificial redefine el talento, la creatividad y el valor organizacional.

En esta charla se explorará cómo liderar personas, decisiones y propósitos en una era donde los algoritmos redefinen el talento, la creatividad y el valor organizacional. La actividad no tiene costo pero requiere inscripción previa a través del formulario digital https://shorturl.at/tq8jE.

 

