La Fragata Libertad agradecida

Una profunda felicidad llena el corazón de los 47 carroceros de 3º a 5º año, las tres profesoras asesoras, toda la comunidad educativa y los colaboradores del Colegio "Antonio María Gianelli" del barrio Mariano Moreno. Es que el lunes recibieron un video de agradecimiento muy emotivo por parte del personal de la Fragata "Libertad", que está terminando su viaje de instrucción y regresa a Buenos Aires, por haberla recreado en la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes representando la unión, fuerza y amor por la Patria.

"Luego de ver lo que lograron trabajando en equipo podemos afirmarles que la luz y la esperanza no es más que el reflejo de todo lo que ustedes ya son", dice el Capitán de Corbeta José María Di Carli, jefe de Prensa de la fragata ARA "Libertad" en el reel que se puede apreciar en las redes sociales de El Tribuno de Jujuy.

Y acota "les enviamos un agradecimiento por haberse inspirado en los valores que día a día trabajamos en la Armada Argentina. Somos parte del mismo equipo gracias por inspirarse en nosotros".

El secretario general, Contraalmirante Enrique Antonio Balbi, fue quien les exhibió el material audiovisual y la nota sobre el paso del carruaje en la FNE.

JOSÉ MARÍA DI CARLI

A sus manos llegó por el intenso trabajo realizado por la entonces directora del establecimiento capitalino, Patricia Graciela Mamaní, para remontar de manera gloriosa la tristeza de haber quedado relegados en los premios tras un problema de índole técnica que afectó su presencia en uno de los desfiles.

Empezaron en julio a trabajar y en agosto se trasladaron al canchón en Proyecto Puente. "Las profesoras tenían ese proyecto que querían trabajar con los chicos y especialmente porque somos una escuela que es Embajadora de Paz y tenemos la primera Bandera de la Paz que estuvo en la provincia", destacó la ahora directora jubilada.

Conscientes de que "no era el barquito, tenía otro significado más profundo"; se contactaron con "Los Amigos de la Fragata Libertad" y a través de ellos con la nave y la Escuela Militar de Cadetes de Aviación.

Ahora, incluso, quedó el deseo de que algunos alumnos puedan viajar y conocer la Fragata Libertad.

Y mañana, a las 17, en la institución de Venezuela 1085 habrá un acto en el que presentarán el video de agradecimiento y se distinguirá a los carroceros, asesores y colaboradores. (Eugenia Sueldo)