Detenidos después de recibir a piedrazos a los policías

Dos hombres fueron detenidos por efectivos policiales tras la agresión mediante una pedrada que sufrieron los agentes cuando ingresaron al barrio Belgrano de la capital provincial. Ninguno de los agentes resultó herido, aunque los móviles resultaron dañados.

El hecho se registró el pasado domingo a la madrugada, en momentos que uniformados del Cuerpo de Infantería y del Grupo Especial Motorizado ingresaron al mencionado sector barrial para llevar adelante un operativo.

En esas circunstancias, alrededor de las 4.30, un grupo de hombres que se encontraba en las inmediaciones de la cancha de Obras Públicas comenzó a arrojar piedras hacia los efectivos y los móviles de la fuerza.

Ante esta situación intentaron resguardarse con los escudos para evitar lesiones y luego individualizaron a los atacantes.

Así fue cómo dio inicio una persecución por las calles del barrio Belgrano hasta que dos de los agresores pudieron ser detenidos y los trasladaron a la Seccional 44° de San Martín, con jurisdicción en el escenario del hecho.

En la dependencia se procedió a averiguar las identidades de los sospechosos en el Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac). De esta manera se pudo constatar que uno de los sujetos tenía vigente una orden de prisión preventiva, una prohibición de salida del país/provincia y una prohibición de acercamiento.

Finalmente el sujeto quedó a disposición de la Justicia provincial, tras el segundo hecho de agresión a la fuerza policial en pocas horas porque ese mismo día habían sido atacados los uniformados que se encontraban en el cruce de las rutas nacionales N° 9 y 52, en donde comienza el acceso a la localidad de Purmamarca.